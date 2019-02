Guirao abre la puerta a cambiar la 'cláusula anti-Tebas' en la Ley del Deporte

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, subrayó este martes que han presentado una nueva Ley del Deporte para "todo el deporte y no del fútbol y LaLiga" y consideró "feo" que se confunda "el patrocinio con la venta de los derechos televisivos" e "injusto para todo el deporte español" que se centre el debate en las críticas ejercidas por Javier Tebas, pero confesó que será "receptivo si todo el sector ve que es un problema".

El presidente de LaLiga se quejó la semana pasada tras darse a conocer que este anteproyecto de la nueva legislación veta el patrocinio a otras federaciones o ligas a cambio de explotar sus derechos televisivos, práctica que realiza su organismo, y el ministro le respondió durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press.

"Se ha confundido, y me ha parecido feo, el patrocinio con la venta de los derechos televisivos. LaLiga cuenta con bastantes recursos y puede seguir patrocinando a todas las federaciones que quiera, es un acto noble y se lo agradecería, pero luego está la venta de derechos que no es patrocinio, es otra cosa", expresó Guirao.

El dirigente recalcó que "no todos los deportes tienen la misma repercusión ni mueven los intereses económicos para la publicidad". "El problema que veo es que al final todas las ligas de deportes minoritarios van a tener sus calendarios al son que toquen los intereses extraordinarios de las ligas mayoritarias, que son el fútbol, algo el baloncesto, pero a una distancia abismal, el motociclismo, el tenis y poco más", advirtió.

"Lo que me parecería mal, con todas las letras, es que una liga que es arte y parte condicione los calendarios de otras ligas y deportes, y sabemos que el calendario no es un tema baladí. Así, todo el deporte bascularía alrededor del fútbol, que ya sé que en términos de negocio es aplastante la diferencia, pero es que el Gobierno ha presentado una ley para todo el deporte, no es del fútbol ni de LaLiga", añadió.

Por ello, a Guirao le parece que "monopolizar el tema de la ley en este debate es injusto para el deporte español". "No para el ministerio, que está para responder a todo lo que haga falta", aclaró. "Esta nueva ley busca el equilibrio de todas las partes y para tirar hacia arriba a los que están más abajo. Por qué hay que hacer el monocultivo de un deporte, habrá que cultivar otros deportes", aseguró.

En este sentido, y tras las palabras de Javier Tebas sobre que había recibido sugerencias para la nueva Ley del Deporte del Real Madrid y la RFEF, fue tajante. "Cero sugerencias (de ambos)", zanjó. "Con la RFEF sí hemos hablado de muchos temas", se limitó a agregar.

De todos modos, recordó que de cara a este tema en este Anteproyecto no tienen "una posición cerrada". "Si todo el sector ve que es un problema voy a ser receptivo. Ahora estamos en una fase de información pública para que cualquier ciudadano pueda opinar, a mí me interesa la opinión de las federaciones", detalló. "Si algo está mal, es responsabilidad absolutamente nuestra y la asumo yo como ministro", sentenció.