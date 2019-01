Más de 1.300 millones de euros al Estado y el 1,37% del PIB: el impacto de LaLiga en la temporada 18/19

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asegurado que los 42 equipos que componen LaLiga Santander y LaLiga 1|2|3 aportarán a las arcas del Estado 1.314 millones de euros en la temporada 2018/2019 en concepto de impuestos generados por un negocio que ya significaría el 1,37% del Producto Interior Bruto del país.

El dirigente de la liga española, en un desayuno informativo con Europa Press, Tebas ha proyectado que la aportación de LaLiga será de 1.478 millones en el curso 19/20, además de asegurar que el del fútbol es el sector de importacion más importante del país, con unos beneficios de 870 millones de euros. Datos que el presidente de LaLiga ha aprovechado para resaltar el progreso de la competición, que busca "repartir riqueza a la sociedad" recortar la distancia a una Premier que "ha bajado el 12% de sus ingresos televisivos".

Por tal razón, el presidente de LaLiga se ha mostrado partidario de tener extrema atención con "las decisiones que tomamos en este sector porque somos muy importantes en la economía". Una de ellas ha sido la expulsión del Reus de Segunda División por los impagos a sus trabajadores. Respecto a ella, Tebas ha asegurado que el conjunto "está expulsado y no suspendido", y que "es una decisión firme y no va a jugar más partidos a no ser que prosperen los recursos".

Tebas ha incidido en el impacto positivo del control financiero. Así, ha destacado que, en paralelo a esta aportación al PIB español, los clubes han conseguido saldar su deuda con Hacienda: "En el fútbol español, si sigue con las normas de control económico y con el buen trabajo de los clubes, la deuda ya es pasado, no existe". El dirigente, sin embargo, ha matizado que actualmente esta deuda sería de unos 50 millones de euros.

La progresión de reducción de deuda ha sido reconocida recientemente por un informe de Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, en un informe publicado en noviembre de 2018, alabó la aplicación del control económico, avalado por una reducción sustancial de la deuda con la Agencia Tributaria de 2010 a 2017, pero contabilizó en esa fecha una deuda de 129,1 millones de euros entre Primera y Segunda. Esta deuda sí era casi cero en relación a la Seguridad Social, a la que los clubes de Primera (1,4) y Segunda (7,9) deben 9,3 millones de euros.

En cuanto al dinero aportado por las escuadras, la cantidad para 2017 era de 1.084 millones de euros, por lo que la entidad que preside Tebas habría aumentado esta materia en 200 millones de euros desde entonces.