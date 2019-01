Futbolistas ON recurrirá la impugnación de la Mesa Negociadora para el Convenio Colectivo con LaLiga

El sindicato Futbolistas ON ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) en la que se impugna la Comisión Negociadora de modificación del Convenio Colectivo, formada por el propio sindicato y LaLiga, así como lamentó que se hayan dejedo "sin efecto los avances" que habían alcanzado con la patronal.

Según Futbolistas ON la sentencia reconoce a sus 2.593 afiliados y anuncia su intención de recurrir el fallo de la AN, pues cree "firmemente" que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "no sólo había comunicado su intención de negociar nuevamente partes del convenio, sino que estaba negociando en la Comisión Paritaria del Convenio y que su intención era negociar, aunque en solitario", lo cual constituye "un ataque" a su derecho a la negociación colectiva.

"Cabe recordar que esta comisión fue constituida por LaLiga y Futbolistas ON, si bien AFE fue convocada en igualdad de condiciones, con todas las garantías e información, y con su espacio reservado para que se sumara a la mesa negociadora cuando lo considerase oportuno. El convenio aún está vigente y para modificarlo se exige que las partes que lo firmaron (AFE y LaLiga) estén de acuerdo", señala en una nota.

Para el sindicato, la Audiencia admite que los abogados de AFE notificaron a LaLiga propuestas de modificación del convenio colectivo, "si bien entiende que no es suficiente para deducir que este sindicato quería sentarse a negociar un cambio de convenio, y por tal motivo ha anulado la Mesa de Negociación".

"Si Futbolistas ON acudió a constituirla fue porque sabíamos que AFE y LaLiga querían realmente modificar el convenio a cuenta de lo sucedido con el Reus. Nuestra intención era contribuir a esa modificación, de ahí que nos animáramos a negociar mejoras del convenio en defensa de los futbolistas", argumentó.

A su juicio, AFE fue convocada e informada del orden del día de todas las reuniones celebradas, así como de los avances conseguidos, con la aspiración de que acudiera a la Mesa de Negociación e hiciera fuerza para incrementar las mejoras.

"Sin embargo, en vez de acudir, presentó una demanda contra la Mesa de Negociación, en nuestra opinión porque su preocupación no era conseguir unas determinadas mejoras en el convenio sino seguir siendo el único sindicato negociador", lamentó.

En este sentido, la demanda interpuesta por la AFE ha logrado que, según Futbolistas ON, "se dejen sin efecto" los avances que LaLiga y este sindicato habían conseguido, tales como el incremento de los salarios de los futbolistas, una nueva indemnización para los casos de lesiones graves y medidas de protección para evitar un nuevo 'caso Reus' o primas por antigüedad.