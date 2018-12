El Reus da otro paso hacia la desaparición: cinco jugadores se desvinculan del club por impagos

Cinco futbolistas del CF Reus Deportiu han quedado desvinculados de la entidad catalana, después de no cobrar las tres nóminas adeudadas en el plazo marcado por el proceso abreviado al que se acogieron todos ellos.

La identidad de los jugadores que ya no forman parte del Reus no han trascendido, aunque se espera que el club la anuncie en las próximas horas mediante una comunicación oficial. No obstante, se ha filtrado que son Mikel Villanueva, Shaq Moore, Èdgar Badia, Fran Carbia y Vitor Silva.

Fueron siete los jugadores los que se acogieron al proceso abreviado, gracias al cual dejarían de ser futbolistas del CF Reus Deportiu tras la Comisión Paritaria LaLiga-AFE celebrada este viernes por la mañana.

En lo que se refiere a los otros dos futbolistas que quedan pendientes, uno de ellos se acogió ayer al proceso abreviado, por lo que la semana que viene se resolverá la situación, mientras que otro futbolista decidió a última hora no denunciar.

De momento, el CF Reus cuenta con trece futbolistas profesionales, que podrían ser doce si este último que ha denunciado acaba resolviendo su contrato.