El fútbol vasco se lanza a la (casi imposible) independencia de España

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) ha iniciado los trámites para desvincularse del fútbol español y ejercer como un organismo autónomo a la RFEF (Federación Española de Fútbol) pidiendo la solicitud de "oficialidad internacional" a la UEFA y a la FIFA.

En su asamblea general, la FVF aprobó la medida con 43 votos a favor y una abstención de un total de 124 miembros. El resto de componentes (clubes, jugadores, etc) se ausentó de la votación al no estar de acuerdo con la medida.

El presidente de la FVF, Luis María Elustondo, reconocía en declaraciones a El País que la independencia efectiva de la RFEF "no será una separación rápida". De hecho, la FIFA establece en sus estatutos (puede leerlos aquí) ciertas restricciones. Su artículo 11 reza lo siguiente: Se reconocerá como federación miembro a una sola por país, bajo reserva de lo estipulado en los apartados 5 y 6.

Estos apartados lo dejan claro: el 5 reconoce como miembros de FIFA a las cuatro federaciones británicas (Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales) y el 6 establece que "la federación de fútbol de una región que aún no haya obtenido su independencia podrá solicitar su admisión en la FIFA" solo si goza de "la autorización previa de la federación miembro del país del que dependa".

Y esta federación, la RFEF, no está dispuesta. De ahí que el recorrido de la propuesta de la FVF sea muy corto, por no decir nulo. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha sido contundente: "Eso es totalmente irrealizable. Aparte de que hubo un quórum del 30-35% de esta asamblea, es irrealizable y no tiene ningún sentido".

Con el 'no' de Rubiales, la situación parece difícil para la FVF.