El Sevilla deja caer una futura venta del club tras la última junta de accionistas

El futuro del Sevilla FC podría dar un giro radical en los próximos meses. Tras la última junta de accionistas celebrada el pasado lunes, el presidente del club José Castro desveló las cuentas del último ejercicio (superávit de 25 millones de euros) y además confirmó la composición del nuevo consejo donde entra la empresa Sevillistas Unidos 2020, afincada en Madrid pero controlada desde Delaware (EEUU). Esta llegada abre la puerta a una posible venta del club en el futuro, aunque la única realidad es que, por ahora, el accionariado sigue muy distribuido y sin ninguna persona con mayoría absoluta.

"No hemos vendido nuestras acciones, pero los accionistas mayoritarios tienen el mismo derecho a vender sus acciones que cualquiera. Habláis continuamente del estadio y de la ciudad deportiva y en ningún caso nos vamos a mover de ahí. Estamos invirtiendo ahí", dijo José Castro en una junta muy caliente donde destacó, entre otras, esta frase que deja abierta la puerta a una venta, eso sí sin implicar al Sánchez Pizjuán y a la Ciudad Deportiva.

El presidente del club quiso destacar el buen ejercicio 17/18 pero no pudo pasar por alto ante las preguntas de los accionistas minoritarios la entrada de Sevillistas Unidos 2020. Esta sociedad, ha ido comprando en los últimos meses varias participaciones y en la actualidad acumula un 5% repartido en 22 personas, lo que le asigna un asiento en el nuevo consejo.

La composición de este, por lo tanto, pasa a estar formado por los mencionados Sevillistas Unidos 2020, el propio José Castro, los consejeros Carolina Alés, hija del expresidente Roberto Alés, y Luis Galán, Francisco Guijarro, que entra como nuevo junto a la persona jurídica Castro-Guijarro Alquileres y Construcciones SL, la familia Carrión presente con Gestores Técnicos Superiores de Asesoramiento, Inversión y Cobro SL, Financiera Carrión SA y Grupo Familia Carrión SL y el grupo del exdirigente José María del Nido que vuelve con fuerza con tres asientos.

El regreso de Del Nido, fundamental

Sevillistas de Nervión es en la actualidad la única sociedad que supera el 10% de acciones (11,04%) y presenta al hijo del expresidente, José María del Nido Carrasco, Enrique de la Cerda y la persona jurídica Nervión Grande SL. De esta forma, Del Nido Carrasco vuelve al consejo del club tras presentar su dimisión en julio de 2017.

Su regreso estaría siendo fundamental para una futura venta del club y, pese al antiguo enfrentamiento con Castro, Alés y Carrión, las llamadas en los últimos meses han acercado posturas para las posibles negociaciones con un comprador. Para que el Sevilla sea gobernable, si llega un accionista mayoritario, los cuatro principales grupos deberían llegar a un consenso que estaría cerca de dar luz verde.

Según un informe de KPMG, el club está valorado entre 249 y 273 millones de euros y si llega una oferta parecida se iniciará el proceso de venta. Este podría darse durante el próximo verano, pero de momento, la junta de accionistas guarda silencio aunque Carolina Alés fue una de las más duras con los minoritarios y dejó caer una frase lapidaria para los que no quieren que el Sevilla cambie de dueños.

"Cuando mi padre accedió a la presidencia veía como solución ir a La Cartuja. Dejó la presidencia porque no quería cargar con eso. No he dicho que hayamos vendido nada, pero somos libres de poder transmitir nuestro paquete", dijo la hija del histórico Roberto Alés.