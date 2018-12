El Reus pide ayuda a Piqué para salvar su deuda de tres millones

El futuro del Reus Deportiu corre serio peligro si no llega un inversor antes del 10 diciembre para hacer frente a una deuda de tres millones de euros. En caso contrario, los jugadores del club catalán podrían salir y negociar con otros equipos.

Una de las personas que podría estar interesado en su compra es Gerard Piqué. El central del FC Barcelona confesó, en una entrevista a L'Équipe el pasado 23 de noviembre, sus ganas por comprar un equipo de fútbol, además de la creación de una nueva competición.

Según publicó Metrópoli Abierta, Piqué habría sido sondeado para la compra del Reus. El club catalán necesita en total cinco millones para salvar su deuda, aunque en realidad le valen tres para tener limitadas sus opciones de permanencia en la categoría de plata. El resto se debería abonar, como máximo, al final de la temporada. En cambio, Mundo Deportivo asegura que no hay conversaciones entre el futbolista y el club.

Si finalmente entra el capital, ya sea de Piqué o de cualquier otro inversor, el Reus podría inscribir jugadores como Cuenca (ex del Barcelona) o Yoda (ex del Getafe). En estos momentos el club catalán cuenta con quince jugadores profesionales inscritos en su plantilla y si no encuentra un pagador descendería administrativamente a Tercera División.

El Reus vive además una situación complicada en lo deportivo, ya que se encuentra actualmente en puestos de descenso a Segunda B, aunque por suerte solo son tres puntos los que le separan de la permanencia en LaLiga 1,2,3.