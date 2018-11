Los muñecos de Funko llegan a la NBA con LeBron James, Harden, Embiid, Antetokounmpo y Porzingis

La empresa deportiva Foot Locker ha llegado a un acuerdo con Funko para vender sus característicos muñecos de personajes famosos, pero con la particularidad de que serán jugadores de la NBA. En concreto, los primeros cinco coleccionables que saldrán al mercado serán LeBron James, James Harden, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo y Kristaps Porzingis.

A través de un comunicado en Bloomberg, ambas compañías han desvelado su pacto que consistirá en la venta de estas cinco estrellas del baloncesto en 60 localizaciones de Estados Unidos y 215 tiendas de House of Hops de Foot Locker.

Además, aprovechando el tirón mediático de la llegada de LeBron James a Los Angeles Lakers, el '23' será el primero en tener su figura con una camiseta especial de la franquicia, desde esta semana, que costará alrededor de 13 euros (15 dólares). Tras 'El Rey' será el turno de las estrellas de Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks y New York Knicks que estarán disponibles a partir de 2019 por un precio de unos 11 euros (13 dólares).

El acuerdo es un paso más en la expansión de la empresa de calzado tras su apuesta por la venta de camisetas de baloncesto, convirtiéndose en otro minorista que se adhiere a Funko para comercializar sus populares muñecos. La compañía de juguetes salió a bolsa en 2017 y en un año ha duplicado sus acciones tras dar el salto a Europa y firmar con el videojuego Fortnite. Funko tiene más de 1.000 licencias que van desde personajes de Marvel hasta estrellas de la música o del cine, pero con este acuerdo se mete de lleno en el deporte con la NBA.

