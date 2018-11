Diferentes formas de gestionar el Real Madrid: ¿por qué fútbol y baloncesto no van de la mano?

Alejandro Serrano Martínez Madrid

El Real Madrid de baloncesto se ha convertido en la gran envidia deportiva, hasta hace poco era también el fútbol, de muchos clubes. La sección menos rentable, económicamente hablando, para Florentino Pérez no para de crecer deportivamente y mucha parte de 'culpa' la tienen tres hombres: Pablo Laso, Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros. Los tres forman una estructura sólida y duradera que no existe en el fútbol por la presencia omnipresente de su presidente.

La sección de fútbol, tras cuatro temporadas de las últimas cinco llenas de éxitos, ha visto como su plantilla se ha ido desgastando en los últimos años. Desde el club se equivocaron al sustituir a jugadores/posiciones importantes con futbolistas con poca experiencia y sin haber demostrado nada. A esto hay sumarle la plaga de lesiones que todos los años está presente: Marcelo, Varane, Carvajal, Modric o Bale son asiduos a visitar la enfermería. Y para más inri, el último fichaje de campo que ha sido titular es Toni Kroos, fichado en 2014. Hacía falta renovarse, pero desde los despachos no lo vieron así ante el empacho de tanta Champions y el club está notando sobre todo la falta de un goleador en el campo. Zidane sí vio este desgaste (el año pasado descolgados en Liga y Copa) y prefirió abandonar la nave blanca en lo más alto (tres Champions en dos años y medio).

Los resultados que deja el equipo de fútbol tampoco tienen mucho que envidiar a los de baloncesto, pero las sensaciones que transmite cada deporte durante la temporada son bien distintas. Y es que hay muchos aficionados que se preguntan: ¿por qué el baloncesto casi siempre da alegrías y el fútbol no? La respuesta parece clara: en baloncesto hay una estructura (Juan Carlos Sánchez como director de la sección, Alberto Herreros como director técnico y Pablo Laso como entrenador) que funciona desde hace mucho y cada uno hace y deshace, en este caso para bien, sin la interferencia de su presidente. En fútbol mandan Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que son los encargados de fichar desde que despidieron a Jose Mourinho en 2013. Y a veces ha salido bien, muy bien, como en los últimos años; y otras mal, rematadamente mal, como esta presente temporada y parte de la anterior. En cambio, en baloncesto siempre hay una regularidad que dura desde 2011 con la llegada de Pablo Laso, el gran acierto de la dupla Herreros-Sánchez.

Una gestión deportiva diferente

Alberto Herreros apunta a la "estabilidad" como una de las claves de la sección que tantos éxitos lleva dando desde la llegada de Pablo Laso hace ya siete años. El técnico vitoriano sufrió momentos complicados al principio, pero tanto Sánchez como Herreros confiaron en su continuidad y a partir de ahí el equipo no ha parado de levantar cada año títulos: dieciséis desde 2012 y con opciones de seguir aumentando su palmarés. "No, no hay debate. Pablo Laso es entrenador del Real Madrid, tiene contrato, y personalmente no veo ningún debate en el tema. Tiene contrato y es nuestro entrenador", señaló con rotundidad Herreros cuando fue preguntado por un Laso cuestionado en 2014, momento en el que quedó tocado tras perder la final de la Liga ante el eterno rival. No siempre han sido momentos buenos, pero la confianza en Laso siempre ha estado ahí.

El técnico vitoriano fue uno de los invitados al Foro Luis de Carlos que el club celebró casualmente el mismo día en el que despidieron a Julen Lopetegui. Cuando fue preguntado por el éxito de la sección, Laso no dudó ni un segundo: "Para lograr estos éxitos no existe una piedra filosofal, sino que todo depende del trabajo de mucha gente. Tengo unos jefes cojonudos, con sus cosas, como todos. Para ser un equipo fuerte también hay que ser un club fuerte. Ahora, por ejemplo, acaba de debutar otro jugador de 16 años que ojalá nos pueda dar muchas alegrías en el futuro. Algunos se nos van, pero otros se quedan", confesó un Laso que, si sigue más años, podrá disfrutar de su actual prometedora cantera.

Es cierto que la atención mediática y el dinero que genera el equipo de fútbol no tiene nada que ver con lo que genera la sección de baloncesto. En basket la presión es infinitamente menor y eso permite trabajar con mayor estabilidad y comodidad. Pero también es cierto que la forma de trabajar en uno y otro deporte ha sido muy distinta. En el deporte rey, las decisiones sobre los fichajes o ventas las toma un empresario. En baloncesto, un exjugador como Alberto Herreros. La estabilidad que predomina en baloncesto es algo de lo que no puede presumir Florentino, que con Solari ya es el séptimo entrenador en las diez temporadas que lleva en su segundo mandato como presidente. Mourinho (en la segunda etapa) y Del Bosque (en la primera) son los técnicos que más le han durado con tres años cada uno.

Estructura sólida: Luka Doncic y Cristiano Ronaldo

El Real Madrid ha perdido este verano a sus dos grandes estrellas, Luka Doncic y Cristiano Ronaldo. En baloncesto, el club no ha notado su ausencia en absoluto debido a la base de jugadores que no han querido abandonar el barco (Llull, Rudy, Carroll, Campazzo, Felipe, Taylor, Ayón, Thomkins, etc). Aparte del esloveno, el Real Madrid ha dejado escapar por el camino de la NBA a Mirotic, Sergio Rodríguez o Willy Hernangómez, y además sufrir la retirada de un mito como Nocioni . Esto demuestra que el club tiene una estructura resistente que no se desmorona por la baja de uno o varios jugadores importantes, como sí ha ocurrido en fútbol. Quizá porque los que fichan saben de baloncesto. El año pasado los de Laso se repusieron a las innumerables lesiones (dando de baja y alta a jugadores durante la temporada) y ganaron Liga y Euroliga.

En cambio, en fútbol, el Madrid se quedó sin Cristiano y en este principio de temporada lo está notando al no encontrar un sustituto de garantías pese a que desde el club están obsesionados con que la plantilla es de alto nivel, tal y como anunció en el comunicado de despido de Lopetegui. "En el Real Madrid echan más de menos a Cristiano que a mí", declaró Doncic hace unos días. Hay mucha calidad, sí, pero con el paso de los años va desgastándose poco a poco y los que vienen por detrás no pisan fuerte. En una temporada se necesitan mínimo 20 jugadores de alto nivel. Eso no lo tiene el Madrid de fútbol actualmente y sí el que ganó Liga y Champions en 2017.

Otra cosa en lo económico: casi 30 millones en pérdidas

Los números del baloncesto cuadran en lo deportivo, pero no en en el apartado económico. En el último ejercicio 2017-2018, la sección de baloncesto asume los mayores números rojos de su historia, con unas pérdidas de 28,9 millones de euros, un 30% más que el ejercicio anterior, según refleja el último informe económico del Real Madrid. En total, los gastos de explotación ascendieron a 44,27 millones, mientras que los ingresos ordinarios, que crecieron un 20% respecto al ejercicio anterior, se fijaron en 15,47.

En la última campaña, en la que se ganó Liga y Euroliga, el equipo dirigido por Juan Carlos Sánchez gastó 35,7 millones de euros en personal deportivo. De ellos, 24,9 corresponden al salario de jugadores y cuerpo técnico; 2,7 millones por derechos de imagen y 6,6 por primas (Liga y Euroliga). Para la presente temporada (18-19), el Real Madrid prevé asumir las mismas pérdidas de 28,9 millones de euros que en 2018 y sin contar las primas.

Títulos en baloncesto desde 2011/12 (contando Liga, Euroliga y Copa desde la llegada de Laso)

- Ligas: cuatro (2013, 2015, 2016, 2018)

- Euroligas: dos (2015, 2018)

- Copas: cinco (2012, 2014, 2015, 2016 y 2017)

Títulos en fútbol desde 2011/12 (contando Liga, Champions y Copa)

- Ligas: dos (2012, 2017)

- Champions: cuatro (2014, 2016, 2017, 2018)

- Copas: una (2014)