China veta a los Celtics tras las críticas del jugador Enes Kanter al "dictador" Xi-Jinping

La NBA vuelve a tener un problema con China dos años después del incidente producido por el ya exgeneral manager de los Houston Rockets, Daryl Morey. Esta vez le ha tocado a Enes Kanter, jugador turco de los Boston Celtics, que ha salido en defensa de la independencia del Tíbet.

"Estimado dictador brutal Xi Jinping y el gobierno chino. ¡El Tíbet pertenece al pueblo tibetano!", declaró el pívot de los Celtics en un mensaje publicado en Twitter, Facebook e Instagram. "Estoy con mis hermanos y hermanas tibetanos y apoyo sus llamados a la libertad", agregó.

Esto, como no podía ser de otra forma, ha provocado la primera reacción desde China, con Tencent como protagonista. La cadena encargada de retransmitir la NBA dejó de dar el partido de los Celtics ante los Knicks mostrando solo fotos y texto del encuentro, según informa CNBC. Y así será en las siguientes fechas del equipo de Massachusetts.

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56