La 'quiniela' de Goldman Sachs: Inglaterra ganará la Eurocopa derrotando a España en la final

Inglaterra ganará la Eurocopa de fútbol que se está disputando estos días venciendo a España en la final. No lo dice ningún experto deportivo ni ningún protagonista del torneo, lo dice un modelo de simulación que han diseñado los analistas de Goldman Sachs.

Acostumbrados al desarrollo de modelos matemáticos para sus estimaciones económicas y financieras, los profesionales del gran banco de inversión estadounidenses han desarrollado uno par dilucidar en base a diferentes estadísticas quién se alzará con el entorchado.

Según el modelo inicialmente desarrollado, la Eurocopa se iba a ir a las vitrinas de Bélgica tras derrotar a Inglaterra en la final en lo que sería la primera Euro para los belgas. Sin embargo, tras su eliminación contra Italia el pasado viernes, los analistas han variado los datos y el resultado es que Inglaterra derrotará a España en el estadio de Wembley tras un ajustado empate a 1 al final del tiempo reglamentario.

Antes de llegar la final, España habrá derrotado a Italia por 2-1 en la prórroga mientras Inglaterra habrá hecho lo propio con Dinamarca en la otra semifinal con un marcador idéntico pero sin necesidad de llegar a la prórroga.

"Con Bélgica fuera de la competición ahora, nuestro modelo ve a Inglaterra como favorita para ganar la Eurocopa después de su victoria por 4-0 contra Ucrania", aclaran desde Goldman en una nota para clientes publicada este domingo.

According to Goldman Sachs, it's coming home?? #EURO2020 pic.twitter.com/7izfHCDnL7