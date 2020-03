El CSD adelanta las elecciones a la RFEF como pidió Luis Rubiales y merma las opciones de Iker Casillas

Sergio de la Cruz Madrid

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decidido adelantar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tal y como pidió su actual dirigente, Luis Rubiales, para que se celebrasen antes de la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos.

La entidad que preside Irene Lozano había pedido un dictamen no vinculante al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), y tras su recepción ha optado por adelantar las elecciones a primavera. Fuentes del CSD aseguran que este adelanto, conforme a la normativa (que permite excepciones, pero establece que en año de JJOO se hagan dos meses después de su celebración si la federación participa en ellos) pretende no obstaculizar la candidatura de España junto a Portugal para albergar el Mundial de 2030 y no crear un agravio entre federaciones.

La decisión del CSD supone un espaldarazo a la candidatura continuista de Rubiales y una traba a la de Iker Casillas, que tendrá menos tiempo para armar una candidatura fuerte contra el actual presidente de la RFEF.

El exjugador de Oporto y Real Madrid, que hizo pública su candidatura a principios de febrero, deberá afrontar un desafío mucho más complicado del que afrontó al lanzarse al ruedo de las elecciones: no solo se enfrentará al presidente que tiene buena parte de los apoyos de las federaciones territoriales, sino que además ha de realizar su campaña en un tiempo mucho menor del que podría haber tenido en caso de que las elecciones fuesen en los últimos meses de 2020.

Los comicios se celebrarán en un ambiente caldeado en la RFEF. Tan solo un año y medio después de la llegada de Luis Rubiales a la presidencia, la renovación en la federación ha tenido episodios de sombras por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí (criticado por el Gobierno), los continuos litigios judiciales con LaLiga y el estallido de una crisis de ética en Las Rozas después de la dimisión de varios miembros de la comisión de ética y la imputación de varios dirigentes cercanos a Rubiales en el seno de la 'Operación Soule', la que se llevó por delante a Ángel María Villas tras casi tres décadas al mando.

Aún sin fecha establecida, en los próximos tres meses hasta 139 asambleístas tendrán el encargo de decidir el nuevo presidente de la RFEF. Una carrera, para Rubiales y Casillas, que será corta pero que, desde luego, promete ser intensa.