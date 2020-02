El efecto Vázquez: cómo rescatar a un histórico Deportivo abocado a la desaparición

"No ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos... preocupante de verdad", fueron las palabras del central del Deportivo, Peru Nolaskoain, el 2 de diciembre tras un nuevo pinchazo del club coruñés. Unas semanas más tarde, el equipo tocó techo con un balance de dos victorias, nueve empates y diez derrotas, colocándose en una situación que no se vivía desde su última época de Segunda B en los años 80. El Superdépor estaba en peligro real de desaparecer.

Fue entonces cuando el Deportivo nombró el 31 de diciembre a Fernando Vázquez como nuevo entrenador, convirtiéndose en el tercer técnico de la temporada. En su presentación, el de Castrofeito mandó un mensaje sobre sus jugadores, que hasta ese momento solo habían ganado dos partidos de 21 (el de la jornada 1 y el de la 21): "No hay futbolistas buenos en un equipo que no rinde y no hay futbolistas malos en un equipo que rinde. Todo el mundo piensa que tenemos malos jugadores, ¿por qué? Porque no están funcionando como equipo. ¿Qué nivel tienen? Es difícil de valorar".

Fernando Vázquez, de 65 años, es conocido por ser un gran motivador, sobre todo en momentos delicados. Le 'pone' el riesgo. Algo parecido a lo que le está ocurriendo al Leganés con el mexicano y curtido en mil batallas Javier Aguirre. El técnico gallego sabe gestionar un grupo de más de veinte jugadores y cumple a la perfección las funciones de un líder. Además, su carisma contagia al aficionado y ha conseguido uno de sus grandes objetivos nada más llegar al Deportivo: llenar Riazor, como ocurrió en el último encuentro ante Las Palmas.

"Creo que la afición tendrá que dar un paso adelante. Lo más importante de un club es su afición. Si estás en Tercera y tienes 8.000 aficionados, eres un gran club. La categoría no te hace grande, sino la capacidad que tienes de arrastrar a la gente al estadio. Pido por favor, para que el Deportivo pueda sobrevivir, tener el estadio lleno. Lo más razonable es que la gente venga al estadio más que cuando estábamos en una situación cómoda en Primera. Yo lo siento así", manifestó nada más ser presentado como entrenador deportivista.

Además, Vázquez, optimista por naturaleza, imprimió desde el primer momento su convencimiento al equipo y su pensamiento positivo, clave en este tipo de situaciones: "Por muy imposible que pueda parecer, es posible". Fue su primera oración pública en su segunda etapa (ya estuvo entre los años 2013 y 2014) como entrenador del Deportivo. "Yo vengo con esa ilusión, no vengo en negativo, pienso que sí que se puede, que sí que es posible. Se hizo pocas veces, pero se hizo, por lo tanto se puede".

Y tanto que si se puede. El resultado hasta ahora no ha podido ser mejor. Con Vázquez al frente del banquillo, el Deportivo ha ganado los seis partidos disputados en la Liga Smartbank (Numancia, Racing, Cádiz, Albacete, Las Palmas y Alcorcón) y ha pasado de ser último y a siete puntos de la salvación a decimocuarto y a cuatro puntos por encima del descenso. Con esta dinámica ganadora no es descabellado pensar que el Deportivo acabe la temporada más cerca del ascenso que del descenso. De hecho, los deportivistas se encuentran a siete puntos del 'playoff' que da acceso a Primera División.

Rescate de Abanca

Fernando Vázquez no ha llegado solo en esta nueva aventura. Junto con el gallego han aterrizado una nueva directiva, con Fernando Vidal como nuevo presidente, y otro responsable de los fichajes y mano derecha del mandatario, Richard Barral, encargado de traer a un viejo conocido de la afición, como Emre Çolak, y al delantero Sabin Merino, el goleador reciente del equipo autor de cuatro goles en cuatro jornadas. Además también se ha fichado a Keko, Beauvue, Uche Agbo y Hugo Vallejo (futbolista cedido por el Real Madrid). Un aire fresco que ha reactivado el Deportivo, un equipo que tras la jornada 20 estaba totalmente desahuciado y con la mente puesta en la posible desaparición tras el descenso de categoría.

Diez días después de la llegada de Fernando Vázquez, el equipo coruñés llegó a un acuerdo con la entidad financiera Abanca para la concesión de un préstamo participativo de cinco millones de euros. Un acuerdo alcanzado para que el banco ayude al club ante la "situación crítica" en la que se encuentra, con una deuda de más 83 millones de euros.

Con este préstamo, la Liga permitirá al Deportivo ampliar su tope salarial en algo más de dos millones a distribuir entre los mercados de enero y del próximo verano. "En el momento que se haga la ampliación de capital, queremos que todos los accionistas se sumen para asegurar la viabilidad del club", afirma la entidad financiera. Por su parte, el candidato a la presidencia del Deportivo, Fernando Vidal, ha señalado que este acuerdo "abre la luz" al club. "El Dépor no puede vivir con el agua al cuello".

Con todo esto, el Deportivo empieza en febrero una nueva temporada con una plantilla, además de renovada por los fichajes invernales, que ha ganado en autoestima y motivación. Unos jugadores que antes no valían para nada y quién sabe si, con todas las jornadas que restan, podrán luchar por algo más. Con Vázquez ha quedado demostrado que todo es posible: "Me encantaría devolver al Dépor en Primera, meterlo en Europa y retirarme. Sería un sueño meterlo en Europa", afirma recientemente uno de los técnicos más carismáticos del fútbol español.