El Liverpool se pasa a Nike y ata uno de los patrocinios más altos del mercado del fútbol

El Liverpool ha anunciado un contrato de patrocinio con Nike por la que la marca estadounidense se convertirá durante los próximos años en la patrocinadora técnica de la entidad inglesa, que finaliza su andadura con New Balance y gozará, a partir de la temporada 2020/2021, de uno de los contratos más jugosos del mercado del fútbol.

Aunque ni la firma deportiva ni el club 'red' han dado datos oficiales (tampoco de la duración del vínculo entre ambos), la prensa inglesa ha ido desgranando diferentes detalles del contrato, que sería de unos 35 millones de euros por curso. Una cantidad a la que habría que sumar, según la BBC, el 20% de las ventas de equipaciones, lo que dejaría la cuantía en aproximadamente 80 millones de euros anuales.

Esta cifra deja al contrato de Liverpool y Nike como el cuarto más alto del mercado. Los de Anfield solo están detrás del Real Madrid (que firmó con Adidas por 110-120 millones de euros), Barcelona (105 más variables con Nike) y el Manchester United (unos 94 millones con Adidas).

La oficialización del acuerdo con Nike supone el final de una etapa del Liverpool con New Balance. El equipo de Merseyside se unió a la marca en 2015, e inyectaba una cantidad aproximada de 50 millones de euros a las arcas del equipo.

El fin de este vínculo no ha estado exento de polémica: la intención del Liverpool de desvincularse provocó una denuncia por parte de New Balance por incumplimiento de contrato que se encontró con el rechazo del Tribunal Superior de Londres.

Los juzgados no estimaron la demanda de New Balance, que reclamaba poder igualar la oferta de Nike. Sin embargo, el tribunal estableció que "la oferta de marketing de New Balance es menos favorable para el Liverpool que la de Nike".