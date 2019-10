La crisis post-Ferguson del Manchester United: más de 1.000 millones en fichajes para no salir del agujero

Son ya más de seis años desde que Sir Alex Ferguson abandonó el Manchester United. El entrenador escocés ha sido, es y será toda una institución en Old Trafford: llegó al club en 1986 y se fue en 2013 con 38 títulos sobre sus espaldas. Hoy, en 2019, el segundo equipo más laureado de Inglaterra sigue sumergido en una crisis deportiva de la que parece difícil salir. Y no será por dinero, ya que los 'red devils' llevan gastados en dicho periodo más de 1.000 millones de euros en fichajes.

En la actualidad, el equipo 'red devil' marcha duodécimo en la clasificación y está más cerca de los puestos de descenso que los que dan acceso a Europa. No se recuerda a un United tan malo desde hace décadas y no tiene pinta de que la temporada vaya a pegar un cambio radical. "Probablemente es el momento más duro desde que estoy aquí. Es inaceptable, no este partido, sino la temporada entera", confesó tras la derrota del pasado domingo ante el Newcastle el portero español David de Gea, que coincidió con Ferguson cuando fichó en 2011.

Desde que se fue Sir Alex Ferguson, el Manchester United ha conquistado tan solo cuatro títulos: una Supercopa de Inglaterra (2013), una FA Cup (2016), una Copa de la Liga (2017) y una Europa League (2017). En estos más de seis años han pasado cinco entrenadores (Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho y Solskjaer) por el banquillo, algo que choca con los 27 que estuvo el técnico escocés.

David Moyes, compatriota de Sir Alex Ferguson, llegó al Manchester United tras una exitosa carrera en el Everton, pero no duró ni una sola temporada en el banquillo 'red devil', y tuvo que ser sustituido por Ryan Giggs a un mes para el final de la 13/14, haciendo de entrenador-jugador. En esa campaña, el club se gastó 77,1 millones de euros en fichajes y ganó 1,8 con las ventas.

En la 14/15 fue cuando el equipo inglés decidió apostar por Louis Van Gaal. El ex del Barcelona y Ajax fue el artífice del gran Mundial de Holanda en Brasil 2014, pero, al igual que Moyes, tampoco tuvo el éxito esperado. En su primer año no se ganó nada y el club gastó 195 millones en fichajes y ganó 49,2 'kilos'. En su segunda temporada, la 15/16, el United conquistó la FA Cup, segundo título post-Ferguson, con una inversión en fichajes de 156 millones y unos ingresos por venta de jugadores de 102.

Tras Van Gaal llegó Mourinho. El portugués estuvo dos años y medio como entrenador 'red devil', y después de un gasto en fichajes de 185 millones de euros en su primera temporada, 198,4 en su segunda y 82,7 en su tercera, solo conquistó una Copa de la Liga y una Europa League. En esos tres años, el United tuvo unos ingresos por ventas de 47,1 millones en la primera, 45,5 en la segunda y 30,5 en la tercera.

Solskjaer, exfutbolista del Manchester United y uno de los goleadores de aquella mítica final de la Champions de 1999 que enfrentó a los 'red devils' con el Bayern, reemplazó a Mourinho en diciembre de 2018. Su llegada fue una liberación para muchos de los jugadores de la plantilla y en los primeros meses el equipo cogió velocidad de crucero, eliminando incluso al PSG con una de las grandes remontadas de los últimos años, pero a partir de ahí volvieron a las andadas hasta el día de hoy.

Este verano, el Manchester United volvió a realizar una gran inversión en fichajes gastando 159 millones de euros y vendiendo jugadores por 69,5. La decepcionante planificación deportiva le obligará a fichar un delantero en invierno tras la marcha de Lukaku y Alexis al Inter, tal y como confirmó su entrenador ("No hay que ser ingeniero aeronáutico para ver que lo siguiente que vamos a fichar es un delantero. Estamos buscando creatividad y goles"). No corren buenos tiempos para el que ha sido uno de los equipos top de Europa en las últimas dos décadas.