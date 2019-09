El Barcelona confirma una nueva política de ingresos con la venta de sus jugadores

Corren nuevos tiempos para el Barcelona. El club azulgrana ha demostrado siempre ser un equipo comprador y no vendedor, pero el actual mercado futbolístico le obliga a cambiar de filosofía y seguir una nueva hoja de ruta si quiere seguir conservando esa exigencia deportiva que va ligada con mantener un buen equilibrio económico.

Tal y como desvela Jordi Cardoner, vicepresidente primero del Barcelona, en una entrevista a Mundo Deportivo, el club no se cortará a la hora de vender jugadores que tengan mercado, rendimiento y por los que se pueda ingresar un buen dinero. "Hemos dejado de ser un club finalista, en el que los jugadores acaban, tiene que haber rotación. Antes regalábamos los jugadores", ha declarado.

"No es que nos obliguemos (al traspaso de futbolistas). Es una derivada de lo que hacemos, lo explicó Tombas (tesorero del club): queremos talento nuevo porque la exigencia es altísima, y al mismo tiempo los jugadores aquí se revalorizan. Jugar en el Barcelona les añade valor", ha confirmado.

"No nos escondemos, habrá ventas, pero no de jugadores clave", explicó hace unos días el director ejecutivo del club, Òscar Grau, en la presentación de los resultados de 2018-2019 y del presupuesto 2019-2020. Dichas cuentas no prevén fichajes en la temporada de invierno.

De hecho, el FC Barcelona ya está en el límite de la masa salarial que le permite la Liga tras los fichajes del verano ?con Antoine Griezmann como entrada estrella-, por lo que para poder realizar incorporaciones, debe haber salidas.

Echando un vistazo a la última década del Barcelona, solo en un año el club logró mantener un balance positivo en lo referente a los fichajes y las ventas. Eso fue en la 2018/2019, con unos gastos de 129 millones de euros y unos ingresos de 134. En todos los demás siempre hubo balance negativo.