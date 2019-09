Rafa Nadal se embolsa el mayor premio de la historia del tenis: un talón de 3,5 millones de euros

La victoria de Rafa Nadal en el US Open tras cinco sets y cinco horas de partido fue histórica, pero también la cantidad económica que el balear se embolsó en su cuenta personal. En la edición de 2019, el Grand Slam de Nueva York había prometido el mayor botín de su historia (es además el torneo que más reparte) con 51,68 millones de euros, de los que 3,49 eran para los campeones individuales. Un aumento del 7,5% respecto al año anterior que sirve para redondear una edición que quedará para el recuerdo.

En la entrega de trofeos de Flushing Meadows no pasó desapercibido el talón que el US Open le entregó a Nadal. Una cifra histórica, como antes se había agenciado la canadiense Bianca Andreescu tras derrotar a Serena Williams. Siguiendo la equidad que reina en los premios del tenis desde hace años, ambos ganadores individuales se llevaban el mayor premio nunca antes visto en un Grand Slam. Casi 3,5 millones de euros para ingresar en sus cuentas personales junto a la reconocida copa de Tiffany & Co.

Un pellizco un poco más mayor del que dejó 2018 para Djokovic y Osaka (3,44) y que culminó una edición que se guardará siempre por el primero de la norteamericana de 19 años y el 19º del español de 33 años. Además, junto a ellos, sus respectivos contrincantes también aumentaron su botín y fueron para ellos 1,72 millones.

En cuanto al resto de participantes, destaca la cantidad para los caídos en primera ronda. Con algo más de 52.000 euros, el US Open quiso igualmente que su cifra más ínfima fue la más superior de este tipo de premios. Es por ejemplo, lo que se llevaron Garbiñe Muguruza o Carla Suárez, que se despidieron de la edición sin ganar un solo partido.

Matteo Berrettini y Grigor Dimitrov, en el cuadro masculino, y Svitolina y Bencic, en el femenino, se llevaron unos 870.000 euros por llegar a semifinales. Los cuartos de final han tenido un premio de medio millón (450.000 euros), mientras que los octavos presentan unas ganancias de alrededor de 250.000 euros.