Renta 2018 - 2019 | Dime dónde declaras y te diré cuánto puedes ahorrar: seis deducciones autonómicas que no conoces

A pesar del dicho popular de que 'Hacienda somos todos', a la hora de ponerse al día con el fisco la cosa no es igual para todos. Según residamos en una u otra comunidad autónoma nuestra factura fiscal puede variar en varios cientos de euros. Consulte nuestro especial Renta 2018 - 2019

A menos de un mes para que termine el plazo para realizar la declaración de la Renta 2018, se estima que cerca del 50% de los españoles no ha realizado este trámite todavía. Muchos contribuyentes confían en que los datos ofrecidos por el borrador de Hacienda son correctos y optan por confirmarlo sin más por pereza. De hecho, el 64,15% de las declaraciones presentadas no modificaron el borrador. Pero esto es algo que deberíamos de revisar a conciencia si queremos no pagar de más.

¿La razón? No es que Hacienda 'nos la quiera colar' porque sí. La razón por la que siempre debe revisar bien su borrador de renta es que Hacienda no incluye las deducciones autonómicas, por lo que hay que meterlas manualmente.

Según los expertos de TaxDown, cada año los españoles nos dejamos más de 9.000 millones de euros por reclamar en deducciones de la renta no aplicadas, muchas de ellas autonómicas. De hecho, únicamente un 8% de los contribuyentes se aplican deducciones autonómicas en su declaración, pese a que de media éstas suponen un ahorro de 234 euros por persona (356 millones de euros en total). ¿Es que nos sobra el dinero?

Las deducciones autonómicas, las grandes olvidadas

Hay que saber que una parte importante de nuestros impuestos se pagan a la comunidad autónoma donde residimos. Las legislaciones autonómicas permiten ciertas deducciones específicas que, al ir variando, son menos conocidas por los españoles. Desde TaxDown han recopilado las cinco deducciones autonómicas más curiosas:

Cataluña y Comunidad Valenciana. Toda entidad que fomente el uso de la lengua catalana y valenciana, respectivamente, puede deducirse del IRPF hasta el 15% de las aportaciones.

Comunidad de Madrid. Los niños madrileños vienen con una deducción bajo del brazo, los padres pueden desgravarse hasta 600 euros por hijo.

Comunidad Valenciana. Ser ecológico en tiene beneficios fiscales en la Comunidad Valenciana, y es que hasta un 20% de las aportaciones a causas con finalidad ecológica pueden ser deducidas en la renta de los valencianos.

Andalucía. Si tienes alguien que te ayude en casa, empleados del hogar, puedes desgravarte el 15% de la Seguridad Social, con un tope máximo de 250 euros

Baleares. Los libros de texto salen gratis ya que los padres pueden deducirse el 100% de su coste en el IRPF.

Castilla y León. Las guarderías salen gratis en Castilla y León porque pueden deducirse el 100% de los gastos de guardería, hasta 1.320 euros.

¿A qué se dedica TaxDown? Es una compañía de software española dedicada a la asesoría fiscal que analiza la situación de cada usuario con 10 preguntas personalizadas, con el objetivo de asegurarse que se aplican todas las deducciones correspondientes, tanto estatales como autonómicas, y se recalcula el borrador. El servicio cuesta 25 euros, pero únicamente se abonan si se obtiene ahorro comparado con el borrador inicial de Hacienda. De lo contrario, es totalmente gratuito. Es Colaborador Social de la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) y actualmente está disponible para usuarios que tributen en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.