Declaración de la Renta 2019: plazos para cumplir con Hacienda

Hace casi un mes que arrancó la Campaña de la Renta 2018-19. Desde el pasado 2 de abril, los contribuyentes pueden acceder y consultar su borrador de la Renta 2018 por internet utilizando cualquiera de los sistemas de identificación habilitados por la Agencia Tributaria. También desde el pasado mes se puede pedir cita para hacer la declaración por teléfono, gracias al nuevo 'Plan Le Llamamos' de este año. Pero, ¿cuáles son las próximas fechas clave para rendir cuentas con el Fisco? ¿Cuándo se acaban los plazos? | Consulte nuestro especial Declaración de la Renta 2018.

Último día para presentar la Declaración de la Renta

La fecha límite para presentar la Renta 2018 es el próximo 1 de julio. Pero, si bien quedan por delante dos meses para cumplir con la Agencia Tributaria, por medio hay varias fechas que se deben marcar en rojo para no despistarse.

Por ahora, los contribuyentes ya pueden hacer la Declaración por internet, a través de la aplicación móvil o por teléfono. En este último caso, se podrá solicitar hasta el 28 de junio el día y la hora en que se quiera que Hacienda se ponga en contacto para confeccionar y presentar la Declaración de la Renta.

Para ello, se puede solicitar la cita previa a través de Internet, por la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o llamando por teléfono. Si se quiere concertarla de manera automatizada (es decir, hablando con un contestador automático), se debe llamar al 901 12 12 24 o al 91 535 73 26; en cambio, si se desea que la atención para pedir la cita sea personalizada, se deberá llamar a el 901 22 33 44 o al 91 553 00 71.

Cabe destacar que el prefijo de todos estos números (901) no es gratuito, sino que el coste de la llamada será compartido (en este caso, con la Agencia Tributaria). Este dependerá del operador, pero en todos los casos se disparará si la llamada se hace desde un móvil, tal y como señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por tanto, si el contribuyente opta por esta opción, lo más recomendable es que pida la cita previa con Hacienda utilizando su teléfono fijo.

Una vez se haya concertado con la Agencia Tributaria el día y la hora para hacer la Declaración de la Renta, solo habrá que esperar la llamada. Eso sí, hay que tener en cuenta que en el momento de la llamada se autentificará al titular de la declaración. Además, tendrá que estar presente su cónyuge en caso de presentarse de forma conjunta.

Por tanto, en el momento en que Hacienda llame, el contribuyente deberá tener a mano el número de referencia del titular (o titulares) de la declaración. También el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de todas las personas que figuren en la declaración, además del número IBAN de cuenta bancaria y las referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler. Así, si se vive en una casa alquilada también se necesitará Número de Identificación Fiscal (NIF) del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler.

La Agencia tributaria también pedirá el importe de las cuotas satisfechas a sindicatos y de las cuotas satisfechas a colegios profesionales, justificante de las cantidades percibidas por seguros cancelados y que hayan sido contratados antes del 31 de diciembre de 1994 o cualquier otro justificante que pudiera dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal.

¿Cuándo se pide cita para hacer la declaración en persona?

Esto es lo que ya se puede hacer. Pero lo que todavía no es posible para los contribuyentes es elaborar la Declaración en persona, es decir, en las oficinas de la Agencia Tributaria o en entidades colaboradoras. Pero dentro de poco sí se podrá. En concreto, a partir del jueves de la semana que viene, 9 de mayo, podrá solicitarse la cita previa para ello.

Dichas citas comenzarán a darse desde cinco días después, el 14 de mayo, hasta la fecha límite de la Campaña, el próximo 1 de julio. El último día para poder pedir la cita para hacer la Declaración en persona será, por tanto, el 28 de junio.

¿Y cómo se pide la cita? El contribuyente podrá hacerlo por internet, a través de este enlace (que remite a la página web de la Agencia Tributaria); también a través de la aplicación móvil de la Agencia o llamando a cualquiera de estos teléfonos: 901 22 33 44 o 91 553 00 71. En este último caso, solo se atenderán las llamadas entre las 9 horas y las 19 horas de lunes a viernes, y se deberá tener a mano el NIF o Número de Identidad de Extranjero (NIE) para agilizar el proceso. Y, de nuevo, cabe recordar que, debido al prefijo (901), lo más recomendable es hacer la llamada desde un número fijo para minimizar el coste.

No todo el mundo puede

Con todo, cabe destacar que no todos los contribuyentes pueden hacer la Declaración de la Renta de este año a través del teléfono o en persona. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Pues bien, por un lado, no se podrá liquidar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con la atención personalizada de los funcionarios de la Agencia Tributaria si la renta por trabajo supera los 65.000 euros o los rendimientos por capital ascienden a más de los 15.000 euros.

El contribuyente tampoco podrá usar estos servicios cuando existan ingresos por los alquileres de más de dos inmuebles o dos contratos, supuestos de actividades económicas en estimación directa o alteraciones patrimoniales procedentes de más de dos transmisiones, ya sea venta de inmuebles u otros bienes.

Por otro lado, no hay límites de renta para el servicio del 'Plan Le Llamamos'; es decir, para hacer la Declaración por teléfono. No obstante, los autónomos quedan excluidos de este servicio, ya que no se podrá utilizar cuando haya registrado algún ingreso por actividades económicas, ya sea por estimación directa o por módulos. Tampoco podrán aquellos contribuyentes que tengan algún tipo de ingresos de capital inmobiliario, como alquileres. Asimismo, no será posible usar esta vía para rendir cuentas con Hacienda si se van a aplicar deducciones por doble imposición internacional, regularización de la cláusula suelo y compensación de pérdidas patrimoniales de años anteriores.