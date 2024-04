Cómo saber mi número de referencia de la Renta 2023-2024

Este miércoles 3 de abril de 2024 comienza el plazo para presentar online la declaración de Renta correspondiente al ejercicio 2023, por lo que son muchos los contribuyentes que ya están tratando de acceder al Servicio tramitación de borrador y declaración (Renta WEB) de la Agencia Tributaria.

Para acceder a este servicio y hacer el borrador y presentar la declaración online, hay tres opciones:

Usar la Cl@ve móvil (incluye Cl@ve PIN)

Acceder con Certificado o DNI electrónico

Conseguir el número de referencia

Para quienes no tengan ni la primera ni la segunda opción, no les queda otra que pinchar sobre 'Número de referencia'. En este punto, los primeros datos que se van a requerir son el DNI o NIE, así como la referencia de acceso. La referencia de acceso es un código de seis dígitos, que se puede tener ya guardado de anteriores gestiones, aunque hay que tener en cuenta que las referencias obtenidas con la casilla 505 del ejercicio 2021 ya no tienen vigencia.

Pasos para conseguir el número de referencia

En caso de no tener este código, hay que pinchar en 'No tengo referencia' para poder conseguir una. Así, habrá que introducir el DNI o NIE, así como la fecha de validez del DNI (o fecha de expedición si es un DNI permanente).

Al pulsar en 'Continuar', ya solo faltaría un dato: el número de la Casilla 505 de la declaración de la renta de 2022, en caso de haberla presentado. Así, es el momento de consultar el borrador o el resguardo de la anterior declaración, la del año pasado, consultando el valor que pone en la mencionada casilla (aparece como 0505). El número hay que introducir lo con comas y decimales, tal cual aparece en la antigua declaración.

Una vez conseguido ese valor, se pulsa sobre 'Obtener referencia' y la web muestra un cuadro donde indica: "Ya puede utilizar la referencia obtenida para acceder a los servicios de Renta", acompañado de un código de seis dígitos que es el que hay que introducir para entrar en el Servicio de tramitación del borrador y presentación de la Renta.

Número de referencia del cónyuge

En las declaraciones con cónyuge, que son las denominadas conjuntas, es necesario también tener el número de referencia: "Si formas parte de una unidad familiar será necesario que tramites la autorización de los datos del cónyuge y de los hijos que hayan obtenido rentas, mediante referencia o Cl@ve", indica la Agencia Tributaria.

Este trámite es necesario para poder comprobar cuál es la opción tributaria más favorable y realizar los cálculos correspondientes a cada modalidad (conjunta o individual), a la hora de presentar la declaración de la Renta.

Para ello, hay que pulsar el botón 'Referencia/Cl@ve ' en el apartado 'Autorización del cónyuge' y, en una ventana emergente, podrás incluir la referencia o bien la identificación con Cl@ve, indicando el código de la clave de acceso y el PIN recibido en la APP o mediante SMS. Si los datos son correctos, pulsa 'Confirmar' para continuar con la tramitación.