Así te afecta tener dos pagadores en la Renta 2023-2024: todo lo que debes saber

Los contribuyentes que han tenido varios pagadores en un mismo ejercicio fiscal suelen acudir a la campaña de la Renta con especial preocupación. Sobre esta circunstancia circulan no pocos rumores y leyendas urbanas que añaden demasiado ruido a una situación que realmente no es tan complicada.

Qué personas tienen dos pagadores en la Renta

La respuesta a esta pregunta es sencilla: todos los contribuyentes que hayan tenido más de un trabajo en el ejercicio fiscal han tenido dos pagadores (o más). Las personas que hayan cambiado de trabajo o que estén pluriempleadas entran en esta categoría.

Pero no solo eso: también entran aquí las personas que, a la par que un salario, han percibido otra renta del trabajo que no sea un sueldo. Por ejemplo: las pensiones o las prestaciones por desempleo. Así, una persona que trabajase hasta julio de 2023 para después jubilarse habrá tenido dos pagadores, de igual manera que otra que haya alternado periodos en desempleo cobrando paro o subsidios con tramos en los que ha estado contratada por una empresa.

El efecto de haber tenido dos pagadores en la Renta

A pesar de lo que has podido escuchar en cualquier conversación de bar, no te lo creas: haber tenido dos pagadores no te hará pagar más impuestos en tu declaración de la Renta. No hay ninguna ley que así lo estipule, por lo que puedes estar tranquila o tranquilo.

Eso sí: cuando una persona percibe ingresos de dos o más pagadores diferentes sí puede verse sujeta a desajustes en las retenciones que podrían llevarle a una declaración 'a pagar', pero no por obligación, si no por el hecho de que las empresas suelen retener como si el empleado trabajase para una única empresa a lo largo del año.

Otra circunstancia que puede darse es la de las personas que han percibido una prestación por desempleo en el año fiscal. En ese caso, es posible que las retenciones practicadas por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) puedan ser menores a las necesarias para 'estar en paz' con Hacienda y es por eso que podría llevar a una persona a tener que pagar tras la declaración.

En qué casos no estás obligado a declarar si has tenido dos pagadores

En paralelo, la existencia de dos o más pagadores determina la obligatoriedad de un contribuyente a la hora de realizar la declaración de la Renta. Así lo recoge la Ley del IRPF, que explica en su artículo 96 (puede leerlo en este enlace) que "no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta" algunas excepciones.

Entre esas excepciones, la de los contribuyentes que, teniendo dos o más pagadores, no han tenido ingresos a partir del segundo por importe superior a 1.500 euros anuales. De ser así, su límite de ingresos anuales para estar obligado a presentar la declaración baja a 15.000 euros anuales.

Si lo que han pagado el segundo y sucesivos pagadores supera los 1.500 euros anuales, ese límite permanece entonces como el del resto de contribuyentes: 22.000 euros anuales.