El BEI busca ser el "banco europeo del clima" invirtiendo un billón de euros en 10 años y España le apoya

España apoya "decididamente" la nueva estrategia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por la transición ecológica, con la que movilizará un billón de euros en inversiones climáticas y medioambientales en la próxima década y dejará de financiar proyectos energéticos basados en energías fósiles a partir del año 2021.

Estos son algunas de las iniciativas comprometidas en el marco de la Cumbre del Clima (COP25) por el BEI, que prevé acometer el BEI para consolidarse como "el banco del clima en la UE", según ha indicado la vicepresidenta del organismo, Emma Navarro.

En declaraciones a los periodistas en el marco de su participación en la Coalición de ministros de finanzas para la acción climática, en el marco de la Cumbre del Clima, la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha indicado que España apoya "decididamente" el cambio de políticas del BEI para que "poco a poco" se transforme en el "banco europeo del clima" para asegurar una transición invirtiendo solo en energías 'limpias'.

La vicepresidenta del BEI ha explicado que el banco europeo se ha establecido una nueva estrategia ante el "gran reto" del cambio climático y la transición ecológica, por la que se movilizará un billón de euros en inversiones climáticas y medioambientales en la próxima década, que será "crítica".

El objetivo, ha indicado, es incrementar la financiación en estos objetivos hasta que se sitúe en el 50% de la actividad, de forma que todas las operaciones financieras estén alineadas con los objetivos y principios del Acuerdo de París.

En este sentido, ha señalado que a partir del año 2021 el BEI dejará de financiar proyectos energéticos basados en energías fósiles, incluyendo el gas.

Asimismo, ha recordado que en el contexto del Acuerdo de París respecto al BEI se comprometió a dar una financiación de 100.000 millones de dólares en cinco años para los objetivos de cambio climático, proyectos de investigación y adaptación al cambio climático.

"Estamos en el buen camino para cumplir estos objetivos, tenemos más del 75% de los objetivos cumplidos", ha enfatizado.

Igualmente, Navarro ha valorado que Estados Unidos sigue participando en la Cumbre del Clima y ha indicado que la sociedad americana tiene un compromiso con la causa" independientemente de una Administración u otra", por lo que cree que "al final estarán ahí".

España apoya la nueva estrategia del BEI

De su lado, Calviño ha subrayado que la transición ecológica y el cambio climático es "un reto fundamental para todos", por lo que ve "muy importante" que instituciones como el BEI vayan liderando el proceso de cambio, lo que ha motivado el apoyo "claro e inequívoco" al cambio de orientación del banco europeo.

A su juicio, con la nueva estrategia el BEI reforzará su papel "como el gran banco europeo y puede tener un papel "fundamental" en la financiación de la transición ecológica. "Nos va mucho en ello y debemos poner todos los recursos orientados a este fin", ha apostillado.

La titular de Economía ha participado este lunes en la Coalición de ministros de finanzas para la acción climática, que acoge por primera vez la Cumbre del Clima y que está integrada por representantes de 50 países con el objetivo de promover medidas para lograr una transición justa hacia una economía baja en carbono.

Además de Calviño, ha participado el director de la Red de soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Jeffrey Sachs. En la reunión se ha presentado el Plan de Acción Santiago de la Coalición y se ha debatido sobre medidas e instrumentos de financiación para la transición ecológica.

Este martes se celebrará la jornada central sobre financiación de la transición ecológica, organizada por el Ministerio de Economía y Empresa, la Comisión Europea y el BEI, bajo el título 'Financing the Paris Agreement: how to mobilise private investors?', que reunirá a ministros y directivos de instituciones internacionales.