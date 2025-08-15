Polygon entra en el capital de Beself Brands e invierte en la compra de BeTokens

Beself Brands, primera empresa española en digitalizar el100% de sus acciones, y que espera captar 8 millones de euros en la Security Token Offering(STO) registrada e inscrita en la CNMV, ha llegado a un acuerdo con Polygon, la plataformaBlokchain basada en Ethereum, quien entra en el capital de la Compañía española con lacompra de BeTokens.

BeToken es el token de seguridad emitido por Beself Brands, que permite a los inversores participar en el capital de la empresa. Su propuesta de valor radica en ofrecer una forma innovadora de inversión a través de la tokenización, lo que facilita la liquidez y la accesibilidad a un mercado en crecimiento, al tiempo que proporciona derechos económicos y políticos a los inversores.

Los inversores de BeToken podrán disfrutar de los mismos beneficios que los accionistas de Beself Brands: Dividendos, un premio por fidelidad del 10% de la inversión realizada si los tokens se mantienen durante un año, y una política de dividendos que distribuirá el 50% del beneficio neto durante los siguientes ejercicios; Liquidez, con la posibilidad de negociar los tokens en un mercado continuo; y Equity, ya que participan en el capital de la empresa con derechos de voto y no dilución de futuras emisiones.

Para Alberto Prat, fundador de Beself Brands, "el acuerdo con Polygon, una de las redes descentralizadas más internacionales y basadas en Ethereum, va a permitir a Beself Brandsy a Betoken atraer a inversores internacionales en mercados de suma relevancia para laempresa, especialmente en Asia, y posicionar a nuestra compañía como una de las más innovadoras en el mundo Blockchain".

Polygon es una solución de escalabilidad basada en Ethereum que emplea varias tecnologíaspara mejorar la velocidad y la rentabilidad de las transacciones. El ecosistema Polygon se ha convertido en una colección de tecnologías versátiles donde las transacciones se agrupan fuera de la cadena y se envían a la capa base para su finalización. En Polygon se ofrecendiferentes soluciones para que las transacciones se realicen fuera de la cadena antes de ser comunicadas de vuelta a la cadena principal de Ethereum.

Beself Brands opera exclusivamente online, lo que le permite adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado. Este ejercicio 2025 la previsión de la Compañía es facturar alrededor de 25 millones de euros, con proyecciones de crecimiento que podrían alcanzar ventas neta sde 100 millones de euros, el modelo de negocio está diseñado para maximizar la rentabilidad.