Una empresa copia la Reserva de Bitcoin de Trump: será un híbrido entre Strategy y los ETFs de criptos

Tras la Reserva Estratégica de Bitcoin de Donald Trump, llega la Reserva Digital del Futuro. El planteamiento es parecido, aunque con una vuelta de tuerca. Esta vez va a ser una empresa americana recién creada, ReserveOne, la que va a crear un depósito en el que se acumularán criptomonedas. Su objetivo es salir a bolsa y cotizar en Nueva York. Así, la compañía emitirá sus propias acciones, que se podrán comprar como las de cualquier otra firma. Es decir, será la primera reserva cripto de una empresa que se negocie en la bolsa, la alternativa que quedaba por inventar después de la irrupción de los ETFs de bitcoin, las reservas nacionales o la propuesta de MicroStrategy.

La administración americana liderada por Trump anunció en marzo la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin. En la práctica, esto significaba que todos los bitcoins incautados por las autoridades estadounidenses iban a pasar a estar gestionados y controlados por el Tesoro. El país cuenta con alrededor de 200.000 bitcoins procedentes de actividades delictivas, que pasan a destinarse a ese depósito en el que se acumulan las criptos. Entonces, la Casa Blanca explicaba que el objetivo era incluir el activo como reserva de valor. Al Gobierno de EEUU no debería costarle nada esta iniciativa, ya que solo tiene que cambiar el estatus de esos bitcoins ilícitos que ya tiene y mantenerlos, con la idea de que valgan más en el futuro.

"Será la primera firma de inversión de activos digitales inspirada en la Reserva Estratégica de Bitcoin", señala ReserveOne en el comunicado que anuncia su lanzamiento.

La firma busca crear un depósito de criptomonedas, pero, en vez de que la iniciativa sea gubernamental, será empresarial. Por eso, tendrán que comprar los activos digitales en el mercado y proceder a acumularlos. La compañía acaba de anunciar que la Reserva Digital del Futuro tendrá bitcoin, ethereum y solana. Además, pretende añadir otras criptos que generen recompensas si se prestan a terceros (ya sea para staking o para préstamos con criptos). En ese sentido, no solo busca guardar estos activos digitales por días sin término (como la reserva de EEUU o Strategy), sino que también quiere rentabilizar sus tenencias.

La empresa recién creada va a salir a cotizar mediante su fusión con una compañía de cheque en blanco o SPAC, M3-Brigade Acquisition V Corp. Esta última tiene una cuenta de fideicomiso con 297,7 millones de dólares, que se usarán para adquirir las criptomonedas. Además, ha conseguido que varios inversores institucionales se comprometan a darle otros 750 millones de dólares de financiación (vía inyección de capital, con warrants sobre acciones o bonos convertibles). Ese dinero, unos 1.000 millones de dólares en total, se usará también para comprar criptoactivos. Entre esos inversores están Galaxy Digital, Kraken o Pantera Capital.

Se espera que ReserveOne y M3-Brigade Acquisition V Corp completen su fusión en el último trimestre de 2025 y, entonces, la compañía cotizará con la etiqueta RONE. Después, los inversores podrán comprar sus acciones, como las de cualquier otra empresa. Todo esto está pendiente de la aprobación regulatoria.

¿Qué aporta esta nueva reserva?

De una forma u otra, las empresas y los productos de inversión que están surgiendo al calor del bitcoin lo que ofrecen es exposición a las criptomonedas, con andamiajes financieros variopintos. Strategy compra bitcoins financiándose y ofrece sus acciones al público, de forma que quienes compren sus títulos invierten de alguna manera en bitcoin. Es el cauce que ofrece a los inversores. Los ETFs simplemente suelen replicar el comportamiento del activo subyacente y son intermediarios que facilitan la compraventa de las criptos. En la práctica, hacen una función parecida que las plataformas como Binance o Coinbase.

ReserveOne es un híbrido entre todo esto. Es una empresa, lo que le permite financiarse en el mercado y no necesitar tanto capital inicial para comprar las criptomonedas. Sin embargo, parece que no tiene ningún otro planteamiento de negocio que el de comprar criptos y sacarles cierta rentabilidad. La diferencia con Strategy, la compañía con más bitcoins del mundo, es que esta tiene además un negocio de software y solo acumula la principal criptomoneda, bitcoin, que no genera rendimientos y con la que no se suele hacer staking -al menos, las empresas no especializadas-. Por eso, las acciones de Strategy y su valoración dependen de varios parámetros y no solo de los activos digitales que posee, algo que habría que tener en cuenta si se quiere estar expuesto a bitcoin por esta vía. Por otra parte, ReserveOne va a cotizar, lo que permitirá a los inversores comprar sus acciones, sea por la razón que sea.

En todo caso, quien quiera ganar exposición a bitcoin o a otras criptomonedas por cualquiera de estas vías tendrá que hacerse una cuenta en un intermediario, un fondo de inversión o una plataforma de trading. Por eso, si realmente lo que se busca es estar invertido en cripto, lo más fácil es crearse una cuenta en cualquier aplicación regulada que ofrezca criptos y adquirirlas directamente.