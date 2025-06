Una cafetería alicantina se dispara un 127% gracias al bitcoin y se convierte en la empresa más rentable de la bolsa española

Pocos apostarían por una cadena de caferías alicantina como la empresa más rentable de la bolsa española. Con el auge del mayor gasto en defensa, Indra se ha disparado un 106% en el parqué, pero Vanadi Coffee la supera con una revalorización del 127%, según su último cierre. Esta firma bate a cualquier cotizada del Ibex 35 y a todas las compañías con las que comparte índice, el Ibex Growth Market. Y no es porque venda los mejores cafés de especialidad o sirva los desayunos más ricos, sino que su éxito tiene que ver con el bitcoin

Una de las cosas más sorprendentes en la cotización de Vanadi Coffee es que su rally se ha dado en un abrir y cerrar de ojos, en apenas un mes. La cafetería cerró el ejercicio 2024 en los 18 céntimos por acción y no se había distanciado demasiado de esa marca hasta mediados de mayo, cuando empezó su despegue. El 16 de mayo se disparó un 13%, un día después, un 67% en una sola sesión, un 8,3% y un 2,6% en las jornadas posteriores y un 22% la sesión siguiente. Aunque ha situado su máximo en los 49 céntimos, su último cierre está en los 43 céntimos.

El mes pasado, esta cafetería anunció su reconversión cripto. La empresa ha dado un vuelco a su negocio y ha pasado de los desayunos y meriendas a apostar por las criptomonedas. Aunque suene raro, este tipo de metamorfosis empresarial está proliferando en Estados Unidos. Strategy es la empresa con más bitcoins del mundo -más de medio millón- y, aunque sigue vendiendo software, como en sus orígenes, su prioridad son las criptomonedas. Lleva acumulándola desde 2020 y las pérdidas en su negocio habitual no le impiden comprar más y más. La empresa de medios de Donald Trump, Trump Media & Technology Group (TMTG), está siguiendo sus pasos, entre otras, como la de videojuegos GameStop o la de servicios sanitarios KindlyMD.

En España, es Vanadi Coffee la pionera en abrir este camino. Aunque tiene siete cafeterías en Alicante, el bitcoin es ahora el centro de su estrategia. Y, aunque también tiene pérdidas, esto no le impedirá acumular bitcoins, levantando fondos del mercado. Su plan es conseguir 1.000 millones de euros y, con esos fondos, comprar la criptomoneda. Así, se convertirá en una especie de reserva o tesoro de bitcoins. Su capitalización en bolsa es de 4,8 millones de euros, por lo que su apuesta es ambiciosa. Y es precisamente eso lo que está descontando el mercado. Si solo sus activos cripto valdrán esa cantidad, su valor bursátil tiene que subir.

Es el planteamiento que hace también la propia empresa española. Cuando Strategy tenía 1.000 bitcoins, valía 154 millones de dólares en bolsa. Con 5.000 unidades, pasó a los 771,5 millones y, con 10.000, superó los 1.500 millones de valor bursátil.

¿Cómo una firma de cafeterías que facturó dos millones de euros el año pasado puede conseguir esas cifras? La empresa lo define como una política de tesorería que consiste en la "acumulación progresiva de bitcoin como activo no operativo" y que al ser una "estrategia patrimonial" no tiene por qué afectar al objeto social de la compañía. Pese a ello, resulta chocante que una sociedad con un activo de 2,3 millones destine cientos de millones de euros a criptomonedas. La propia firma ha anunciado que su intención es llegar de forma escalonada hasta los 10.000 bitcoins, inspirándose en casos como el de Strategy en Estados Unidos, The Blockchain Group en Francia o Metaplanet en Japón, "cuyas cotizaciones han superado ampliamente el valor de BTC en balance", según Vanadi.

Esta estrategia es tan arriesgada como rentable, por ahora, para Vanadi Coffee. Todas las compañías reconvertidas a bitcoin tienen en común que sus negocios recurrentes están en números rojos. Por eso, o amplían capital o emiten bonos convertibles para tener dinero para adquirir criptos. Todo va bien mientras que el token suba, pero, si no lo hace, a las pérdidas en las cafeterías se sumarán las pérdidas en la cartera de activos en un balance apalancado. También es posible que estas empresas hayan buscado en el bitcoin la salvación a su precaria situación, intentar esta vía antes de asumir que el negocio no es rentable y que habría que plantear el cierre.

El subidón en bolsa de Vanadi Coffee supone que la compañía ha más que duplicado su valor en bolsa, ese 127%. No solo supera en rentabilidad a Indra, sino a Banco Santander (+56% en lo que va de año), Unicaja (+51%) o Banco Sabadell (+49,5%) y al resto de la banca. Es decir, la temática cripto se impone a la defensa y a la banca. Y la diferencia de retornos es amplia. Además, la alicantina también bate a las empresas de crecimiento con las que cotiza en el Ibex Growth Market: Seresco (+97,2%), Vytrus Biotech (+83,3%) o Robot (+57,6%). Hasta a Strategy, que es la referente en este nicho cripto, le ha ido peor y su ascenso del 33% palidece al lado de la cafetería.

En todo caso, cabe recordar que esta empresa alicantina llegó a tocar los 3 euros por acción en bolsa en el verano de 2023 y, solo dos años después, ha perdido el 85,7% de su capitalización.

¿Quién está detrás de Vanadi?

La historia de Vanadi, una empresa de hostelería que salió a bolsa con la ambición de convertirse en una especie de Starbucks a la española está marcada por su presidente, Salvador Martí. Un empresario alicantino que tiene en su haber colocado en el antiguo MAB y actual BME Growth tres pequeñas firmas recién creadas, entre ellas el primer equipo español cotizado, el Club de Fútbol Intercity.

Martí dio el primer toque de campana en 2014 en plena ola del sector tecnológico con Facephi, una empresa que tenía una solución de tecnología facial aún en fase de desarrollo cuando empezó a cotizar. Aunque hoy la compañía vende su tecnología de biometría en Europa, América y Asia, sus inicios en bolsa estuvieron marcados por el escándalo de Gowex, que puso en duda el mercado alternativo. En el caso de Facephi, durante meses estuvo bajo la lupa mediática por tener cero ingresos, algo que la empresa había reconocido en todo momento y que incluía en la información a los inversores y al mercado.

Martí y su socio en Facephi, Javier Mira, decidieron ir un paso más allá y se aventuraron en convertir a un club de fútbol sin tradición de Alicante, el Intercity, en el primer equipo de fútbol cotizado en España. Su plan de negocio era simple: lograr dinero de los inversores con el que armar equipos para ascender de categoría hasta llegar al fútbol profesional, esto es, al menos a la Segunda División. Esa estrategia supone reconocer que hasta entonces no alcanzará beneficios y, por tanto, acumulará pérdidas durante años. Aunque tras salir a bolsa en 2021 encadenó varios ascensos consecutivos, lo cierto es que ha competido este año en Primera Federación (la tercera categoría del fútbol nacional) ha descendido a Segunda Federación.

Para salvar el fuera de juego financiero en las últimas campañas Martí, logró el apoyo del fondo Alpha Blue Ocean, con sede en Dubai y especializado en financiación alternativa. También es el principal apoyo del empresario alicantino en su último intento de garantizar la viabilidad económica del Intercity tras años en números rojos: levantar un estadio y una zona de ocio que genere ingresos estables albergando conciertos con hasta 20.000 personas en Alicante. Un proyecto para el que el fondo está dispuesto a aportar 40 millones.

Financiador habitual de empresas del BME Growth como EiDF o Endurance, Alpha Blue Ocean es también el gran socio de Martí en su plan para reconvertir a Vanadi a la inversión en bitcoin. El fondo ha puesto sobre la mesa una oferta para inyectar 50 millones de euros para la compra de bitcoins. A esa cifra se suman otros 50 millones de euros comprometidos por la sociedad Patblasc, vinculada al propio Martí. Esa es la base inicial de los hasta 1.000 millones de euros que ha anunciado tiene intención de invertir en bitcoins.

De momento, Vanadi Coffee ya es dueña de seis bitcoins que, a precios actuales de mercado, están valorados en 640.000 dólares. La cafetería ya tiene un socio para obtener liquidez y que custodie sus criptos, Bit2Me. Sin embargo, la compra de 1.000 millones de euros en bitcoin tendrá que aprobarse en su próxima Junta de Accionistas. Después, ha de lograr la financiación suficiente para pasar de seis tokens a los miles que quiere adquirir.