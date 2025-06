El BCE admite que las criptomonedas "han llegado al punto de inflexión" que temían: ya son una amenaza sistémica

Klaas Knot, presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del Banco Central Europeo (BCE), ha lanzado una seria advertencia para todos los reguladores del mundo: el riesgo que emana de los criptoactivos ya no es limitado y ahora podría ser una seria amenaza para el sistema financiero al completo. No todos los activos ni mercados son una amenaza sistémica ni un riesgo para la estabilidad financiera. Por ejemplo, los criptoactivos no lo han sido durante años pese a su elevadísima volatilidad y popularidad. Pero los mercados evolucionan, crecen, se expanden y llegan a cada vez más agentes. Este es el proceso que ha seguido el mercado de criptoactivos y tal es su avance, que ya "ha llegado a un punto de inflexión en el que podría considerarse casi como un riesgo sistémico para la estabilidad financiera", al igual que lo son otros mercados como el inmobiliario o el de las acciones o los bonos.

"En el FSB, hemos mantenido durante mucho tiempo que las criptomonedas no representaban un riesgo sistémico, pero los acontecimientos recientes sugieren que podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión", ha asegurado este jueves en Madrid el banquero central de Países de Bajos. El mercado de criptoactivos es amplio y variado, pero se cree que en conjunto podría acumular una capitalización que alcanza los 3,4 billones de dólares. Para que se hagan una idea esto equivale a más de dos economías de España enteras.

De este modo, los criptoactivos ya son un riesgo para la estabilidad financiera por su propio éxito. El rápido crecimiento de este mercado ha llevado a que su tamaño e interconexión con el sistema bancario tradicional plantee ya posibles amenazas para las finanzas en su conjunto. Esto quiere decir que cualquier shock en el mercado de criptoactivos (desplome de precios, pérdida de confianza...) puede tener repercusiones importantes en la estabilidad financiera, lo que a su vez puede impactar en la economía real. De este modo, el BCE y otros bancos centrales deberán empezar a introducir este mercado en sus variables a la hora de orquestar la política monetaria y la regulación.

"Las barreras para los usuarios minoristas se han reducido significativamente, en particular con la introducción de los ETF de criptomonedas; las interconexiones con el sistema financiero tradicional siguen creciendo", ha afirmado Knot. "El ecosistema de las criptomonedas seguirá evolucionando, al igual que nuestros marcos regulatorios", ha explicado el banquero central.

El vertiginoso crecimiento del mercado de criptoactivos como bitcoin (que ya supera de forma holgada los 100.000 dólares) o ether puede poner en riesgo la estabilidad financiera porque, a medida que estas monedas digitales se integran en el sistema financiero tradicional, aumentan las posibilidades de que una caída brusca en su valor afecte también a bancos, fondos de inversión o plataformas de pago que tienen exposición directa o indirecta a estos activos. Otro punto es la falta de regulación y transparencia en muchas de estas operaciones complica la detección temprana de riesgos, mientras que su alta volatilidad puede provocar reacciones en cadena: si los precios se desploman, los inversores podrían verse forzados a vender otros activos más seguros para cubrir pérdidas, amplificando las caídas en mercados más amplios. En conjunto, un ecosistema cripto desregulado y masivo puede actuar como un canal de contagio que agrave cualquier tensión financiera existente.

Hay que vigilar a las stablecoin

Por otro lado, Knot ha explicado también que las stablecoins y otros criptoactivos son diferentes, los criptoactivos (excluyendo las stablecoins) son muy arriesgadas, es similar a acudir al casino. Las stablecoins pretenden ser estables a través de la indexación a activos subyacentes. Pero aun así tenemos que ser muy agudos con la regulación, aplicando regulación porque también tienen riesgos, debemos ser capaces de que los activos subyacentes están ahí y pueden proveer la estabilidad que pretenden y prometen: "Poseen ahora cantidades sustanciales de bonos del Tesoro estadounidense; este es un segmento que debemos vigilar de cerca".

Cabe recordar que en su última Revisión de Estabilidad Financiera de mayo, el BCE también señaló los riesgos (aunque no habló de riesgos sistémicos) de los criptoactivos y de las stablecoins, especialmente dadas las crecientes valoraciones y las interconexiones más estrechas entre el ecosistema de activos digitales y las finanzas tradicionales.

Las stablecoins son una variante especial de las criptomonedas. A diferencia de bitcoin o de las innumerables memecoins, cuyo valor fluctúa de forma agresiva al calor del sentimiento del mercado, las stablecoins suelen ser mucho más estables, como su propio nombre indica, puesto que, en principio, están respaldadas casi al 100% por activos como bonos del Tesoro de EEUU, depósitos en dólares o pagarés.

El mandato de Knot en el banco central y el FSB finaliza el 30 de junio. Aunque el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, asumirá el control del organismo de control financiero, el Gobierno de Países Bajos aún no ha nombrado a su sucesor.