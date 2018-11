Baraka golpea a Riu y logra la suspensión inmediata de las obras en el Edificio España

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 67 de Madrid ha acordado la suspensión inmediata de las obras en el denominado Edificio España, en Madrid; debido al riesgo alegado ante el órgano judicial por parte de Baraka.

Baraka, sociedad del empresario Trinitario Casanova, presentó una demanda ante los juzgados de Madrid el pasado mes de agosto solicitando la paralización de las obras del hotel del Edificio España, en Madrid, que ahora es propiedad de la cadena hotelera Riu. La firma hotelera compró el año pasado la emblemática edificación de Plaza España a la propia sociedad Baraka.

Baraka defiende en los tribunales que los locales comerciales del interior edificio de 15.000 metros cuadrados comerciales son suyos y Riu se niega a escriturarlos.

El grupo hotelero Riu indican que todavía no han recibido ninguna notificación de paralización de las obras, según han explicado a elEconomista. La cadena hotelera aclara que Baraka no tiene ningún contrato de derecho a compra o a escriturar la zona comercial del Edificio España sino que en el momento de compra del inmueble firmó "un contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial, que no ha cumplido", pese a los reiterados requerimientos por parte de la cadena, explicaron en su momento.

La firma recuerda que hay un acuerdo de venta con Corpfin Capital Real Estate para la zona comercial, que se firmó elpasado mes de septiembre y está a punto de ejecutarse. Riu amenazó con reclamar daños y perjuicios a Baraka si las obras del Edificio España se ven afectadas. La hotelera invertirá en el proyecto entre 380 y 400 millones de euros, incluida la compra del edificio (unos 272 millones) y su reforma.

El futuro hotel tendrá una categoría de cuatro estrellas y contará con 589 habitaciones y 15 salas de reuniones, que sumarán casi 3.000 metros cuadrados destinados a eventos sociales y corporativos. La inauguración del hotel estaba previsto para septiembre de 2019 y operará bajo la marca Riu Plaza.