¿Necesitas más espacio en casa? Este armario con acabado en roble es perfecto para cualquier espacio

En septiembre toca poner orden en casa después de un verano sin rutina ni horarios. Cambiar los bañadores y la ropa más fresquita por las prendas de entretiempo, organizar las habitaciones de tus hijos para la vuelta al cole... ¿Y sientes que te falta espacio en casa? La solución no siempre está en tirar cosas a la basura, quizá lo único que necesitas es un armario funcional, elegante y con buena capacidad de almacenamiento.

De hecho, es fácil encontrar mobiliario de este tipo con un diseño que se adapte a tus necesidades en casa, en varios colores y perfecto para el pasillo, el salón y hasta para el trastero. Nosotros hemos fichado el armario ropero con acabado en roble de Stella Trading, rebajado ahora un 35% en Amazon y con más de 2.400 valoraciones positivas. ¿Lo quieres? Aprovecha que cuesta casi 100€ menos que hace unos días (solo por poco tiempo).

Secretos de este producto

Diseño elegante y moderno con líneas limpias.

Gran capacidad de almacenamiento para ropa, chaquetas, zapatos y mucho más.

Disponible en Roble Sonoma y en blanco.

Montaje rápido y sencillo incluso para principiantes.

Comprar en Amazon por (239,99) 154,99€

Por qué necesitas este armario ropero en casa

Si necesitas un espacio extra en casa, sea para lo que sea, el armario ropero con acabado en roble de Stella Trading es perfecto para ti. El modelo Karl combina las ventajas de un diseño compacto (120 x 195 x 55 cm) que cabe en cualquier parte con un espacio interior estupendo. Además, está muy bien distribuido.

Viene con un espejo incorporado en la puerta que te vendrá bien para habitaciones en las que no hay, y además aporta una mayor sensación de amplitud y luminosidad. Aunque lo puedes fichar también en blanco, este acabado en roble es mucho más elegante.

Ideas para utilizar este armario y aprovechar el espacio

En realidad, este armario ropero lo puedes utilizar como y donde quieras, pero aquí van algunas ideas:

Úsalo como armario ropero principal en tu dormitorio.

Perfecto para las habitaciones de niños o adolescentes.

Para las habitaciones de invitados, porque es pequeño y suficiente.

Como incluye espejo, es ideal para dormitorios pequeños o espacios reducidos.

Organizador extra en trastero, garaje e incluso como zapatero en el recibidor.

¿Ya sabes cómo le vas a sacar partido? Este armario ropero es una de las mejores compras que puedes hacer para poner en orden tu casa este mes de septiembre sin gastarte un dineral. ¡Ahora cuesta menos de 155€ en Amazon!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.