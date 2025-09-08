¿Pasas tiempo en el transporte público? Estos auriculares inalámbricos Lenovo tienen cancelación de ruido y cuestan 24€

Si vas al trabajo o a la universidad, seguramente pasas bastante más tiempo del que te gustaría en el autobús, el tren o el metro. Y aunque no puedes reducirlo, sí que puedes hacerlo más ameno y aprovechar para escuchar tu música favorita, un pódcast y hasta un audiolibro. Para eso, solo necesitas tener unos buenos auriculares inalámbricos.

Hay muchas opciones en el mercado, pero busca siempre unos que tengan cifras decentes de autonomía, buena calidad de sonido, Bluetooth de última generación y cancelación de ruido para que no te moleste el sonido ambiente. Y si prefieres ahorrarte la búsqueda, hemos fichado los auriculares inalámbricos Lenovo TH60, porque ahora tienen un descuento en AliExpress que los deja por debajo de los 25€. ¿No lo vas a aprovechar?

Claves de estos auriculares inalámbricos

Bluetooth 5.4 y baja latencia para una conexión rápida y estable sin cortes.

Audio HiFi con diafragma de titanio de 40 mm.

Cancelación activa de ruido (ANC)+ AI para llamadas.

28 horas de autonomía con carga rápida en solo 90 minutos.

Comprar en AliExpress por (37,60) 24,71€

Así son tus nuevos auriculares Lenovo

Los auriculares inalámbricos Lenovo TH60 son para ti si no te quieres conformar con lo básico. La mejor inversión en tecnología a un precio que no se ve todos los días, pues los altavoces con diafragma chapado en titanio proporcionan una calidad de sonido brutal. También para juegos o videollamadas.

Además, incluyen tecnología de audio espacial que te sumerge de lleno en lo que estés escuchando. Si sueles viajar en transporte público, la cancelación activa de ruido (ANC) y la reducción pasiva te van a venir de maravilla para aislarte de lo que ocurre fuera.

Son perfectos para ti si...

Coges el transporte público a diario.

Eres gaming o te encanta el cine.

Por trabajo o estudios, haces muchas videollamadas.

Quieres dejar los cables en casa y buscas unos auriculares con buena autonomía.

También puedes utilizarlos con cable si en algún momento lo necesitas.

Comprar en AliExpress por (37,60) 24,71€

¿Qué más quieres? Estos auriculares inalámbricos de Lenovo tienen todo lo que se le puede pedir, son ideales para distintas situaciones y encima ahora te los puedes llevar por menos de 25€ en AliExpress. ¡Aprovecha el ofertón antes de que desaparezca!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.