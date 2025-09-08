PcComponentes tiene el pack teclado + ratón inalámbrico que necesitas en la Vuelta al Cole ¡por solo 12€!

Tener un escritorio despejado marca la diferencia cuando trabajamos o estudiamos. Los cables enredados ocupan espacio y restan comodidad. Con el pack PcCom Essential MK20 Wireless, formado por teclado y ratón, esa molestia desaparece. Todo funciona sin cables, con una conexión estable y rápida que da libertad de movimiento hasta 10 metros.

Además de la limpieza visual, hablamos de un combo que busca la eficiencia. El teclado, de perfil bajo y teclas silenciosas, permite escribir durante horas sin cansancio ni ruidos innecesarios. A esto se suma una novedad muy práctica: la tecla Copilot, que abre la puerta a funciones inteligentes para trabajar más rápido y con menos esfuerzo. Está pensado para quien quiere comodidad y ahora está rebajado un 33% en PcComponentes por la Vuelta al Cole.

Ventajas clave del PcCom Essential MK20

Conexión inalámbrica 2,4 GHz estable y sin interferencias.

2,4 GHz estable y sin interferencias. Alcance de hasta 10 metros , perfecto para moverse libremente.

, perfecto para moverse libremente. Teclas silenciosas y de perfil bajo para una escritura cómoda.

para una escritura cómoda. Tecla Copilot integrada , acceso directo a asistencia inteligente.

, acceso directo a asistencia inteligente. Ratón óptico de 1000 DPI con seguimiento preciso y estable.

de 1000 DPI con seguimiento preciso y estable. Diseño ergonómico y ligero , válido para diestros y zurdos.

, válido para diestros y zurdos. Sistema Plug & Play: listo para usar sin instalar nada.

Comprar en PcComponentes por 11,99€ (antes 17,99€)

¿Por qué elegir este combo?

Porque soluciona varios problemas de golpe. Mientras otros teclados siguen siendo ruidosos o aparatosos, este mantiene un perfil bajo y agradable al tacto. La escritura es fluida, no molesta a nadie alrededor y, gracias al teclado numérico, introducir datos es mucho más ágil.

El ratón acompaña a la perfección, el sensor óptico de 1000 DPI es perfecto para tareas diarias con precisión sin necesidad de configuraciones extra. Su tamaño compacto y simétrico lo hace cómodo para cualquier mano. Y todo sin preocuparse de cables, basta con conectar el receptor USB incluido y empezar a usarlo.

Para quién es el PcCom Essential MK20

Este pack es una opción muy práctica para quien quiera trabajar o estudiar con un setup limpio y ordenado. Va bien en oficinas, escritorios en casa o incluso para quienes alternan entre portátil y sobremesa. Su diseño robusto y el bajo consumo de energía alargan la vida útil, por lo que se convierte en una inversión sencilla pero duradera.

Actualmente puede ser tuyo con un 33% de descuento en PcComponentes por la Vuelta al Cole.

El PcCom Essential MK20 Wireless es de esos accesorios que marcan la diferencia en el día a día, sin cables, cómodo, preciso y con detalles que facilitan la productividad.

