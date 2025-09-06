Alarga el buen tiempo con esta bruma corporal que huele a verano y que también puedes utilizar en el pelo

¿Has oído hablar este verano de las brumas corporales? Son productos que llegaron sin hacer mucho ruido, pero ya son imprescindibles en muchos neceseres. ¿El motivo? Son sprays muy ligeros que refrescan, hidratan y perfuman. Pero a diferencia de un perfume tradicional, el olor es mucho más suave, se pueden aplicar varias veces al día y encima también son aptas para el pelo.

No nos sorprende que sean tendencia en el mundo beauty, porque tienen todo lo que le podemos pedir a un producto así. Huele bien, refresca, cuida la piel y deja un aroma en el pelo brutal. Y sí, también puedes utilizarlo en invierno para seguir alargando el verano con la bruma corporal perfumada Monoi de Yves Rocher. Una fórmula que vas a amar y que ahora cuesta menos de 9€ en Amazon.

Lo mejor de esta bruma corporal

Aroma de verano, porque el Monoi recuerda a las playas paradisíacas y a la calidez del sol en la piel.

Se puede aplicar en el cuerpo y en el cabello para hidratar y refrescar.

Fórmula vegana y con un 96% de ingredientes naturales.

Es muy ligera, perfecta para reaplicar durante el día.

Comprar en Amazon por (13,95) 8,49€

Así es el producto en tendencia de Yves Rocher

La bruma corporal perfumada Monoi de Yves Rocher va más allá de ser un simple spray perfumado. Tiene un aroma envolvente que pretende transportarte a Tahití cada vez que lo apliques, porque tiene notas cálidas y exóticas que permanecen en la piel durante horas. Además, como está formulada con ingredientes naturales, cuida de la piel y del pelo de una manera respetuosa.

Viene en un envase de 125 ml que es perfecto para llevar siempre en el bolso, en tu maleta y hasta para tenerlo siempre a mano en un cajón de la oficina. Es ligera, no mancha y deja un aroma muy fresquito que vas a amar

Cómo utilizarla e introducirla en tu rutina

El único truco para utilizar esta bruma corporal de Yves Rocher en tu rutina es utilizar como, cuando y donde quieras. Por ejemplo:

Después de la ducha para oler bien.

Durante el día, cada vez que necesites refrescar la piel.

En el pelo, a unos centímetros, para que tenga ese toque perfumado sin apelmazar.

Como complemento de tu perfume favorito para reforzar las notas estivales.

Comprar en Amazon por (13,95) 8,49€

Lo mejor es que puedes aplicarla tantas veces como quieras, porque no es pesada ni huele demasiado fuerte. Aprovecha que ahora cuesta menos de 9€ para probarla (o reponer), porque se va a convertir en tu favorita para alargar al máximo el verano.

Los 10 mejores activadores de rizos del 2025: marcas y valoraciones

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.