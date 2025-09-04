Adiós al gimnasio: ponte en forma desde casa con este juego de mancuernas (rebajado por tiempo limitado)

Las suscripciones al gimnasio se disparan los meses de septiembre y enero, pero vuelven a caer en picado pasados unos meses. Por eso, este año lo mejor que puedes hacer es ahorrarte la cuota del gym y empezar a hacer deporte en casa, por tu cuenta y de una manera mucho más económica. Además, no dependerás de horarios, tendrás mayor flexibilidad y para empezar solo necesitas algo tan básico como un juego de mancuernas.

Por ejemplo, puedes combinar el trabajo de fuerza con algo de cardio (salir a caminar o correr al aire libre). De hecho, ahora mismo el juego de mancuernas de KESSER es uno de los más vendidos de Amazon, porque incluye todo lo necesario para avanzar y también para cuando quieras exigirte un poco más. Y encima tiene un 21% de descuento solo por tiempo limitado, ¿te animas?

Lo mejor de este juego de mancuernas

Podrás combinar hasta 18 kilos de peso con mancuernas de 1, 3 y 5 kilos.

Agarre cómodo y revestimiento de goma antideslizante.

Forma hexagonal para evitar que rueden.

Fáciles de limpiar y muy resistentes.

Comprar en Amazon por (72,80) 57,80€

Todo lo que incluye este set rebajado

El juego de mancuernas de KESSER incluye los 3 pares de pesas: 2 de 1 kilo, otras 2 de 3 kilos y 2 más de 5 kilos. De esta manera, podrás combinarlas como prefieras según tu nivel, tu forma física y tus progresos.

El kit viene también con un soporte para guardarlas ordenadas y ahorrar espacio, y dos bandas elásticas de resistencia (ligera y extraligera) para complementar tus entrenamientos con ejercicios de movilidad o estiramientos. Olvídate de buscar entrenamientos en internet, porque viene con un cuaderno de ejercicios e instrucciones para aprovechar el material.

Cómo entrenar con mancuernas en casa

Con un juego de mancuernas en casa puedes hacer mucho más de lo que imaginas:

Tonificar brazos: curls de bíceps, extensiones de tríceps o elevaciones laterales.

Estiramiento de piernas y glúteos: sentadillas con peso, zancadas o peso muerto rumano.

Rutinas de core: giros rusos, planchas con remo o elevaciones frontales con giro.

Cardio con fuerza: burpees con mancuernas o saltos de tijera con press de hombros.

¿Sabías que podrías entrenar fuerza en casa con solo un juego de mancuernas? Aprovecha el descuento que tiene este kit en Amazon, porque es la mejor decisión que puedes tomar para ponerte en forma desde casa (y sin gastarte un dineral).

