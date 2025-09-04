¿Trabajas en remoto? Necesitas este monitor táctil para añadirlo a tu portátil dónde quieras

Da igual que tengas un portátil o un ordenador de sobremesa, porque seguro que en alguna ocasión has sentido que el tamaño de la pantalla se queda corto. Aunque puedas minimizar y agrupar ventanas, pero no es lo mismo que tener un monitor portátil adicional que funcione como segunda pantalla. ¿Te lo habías planteado?

Se conecta fácilmente a tu ordenador y te permite añadir espacio a tu escritorio, lo que viene de maravilla si trabajas con varias ventanas, diseñas, editas vídeos, fotos o documentos con mucha frecuencia. Si trabajas en remoto (varios días a la semana o siempre), necesitas el monitor portátil táctil de UPERFECT, porque lo tiene todo y además está rebajado un 26% en Amazon.

Puntos fuertes de este producto

Pantalla capacitiva táctil de 10 puntos para interactuar con muy buena precisión.

Solo pesa 463 gramos y 6 mm en su parte más delgada.

Pantalla mate antirreflejos para las jornadas más largas.

Conexión sencilla con un cable USB-C o HDMI.

Así es el monitor portátil táctil de UPERFECT

El monitor portátil táctil de UPERFECT tiene una pantalla de 15,6 pulgadas con las mismas prestaciones que tiene la de un buen móvil o portátil, como calidad Full HD, resolución 1080P o tecnología que cuida y protege la salud ocular. Pero su punto fuerte con respecto a otros monitores parecidos es que es táctil, lo que aumenta las posibilidades.

Es el complemento perfecto para tomar notas, hacer dibujos, usar aplicaciones de una forma más intuitiva... Y si tu trabajo es creativo o está relacionado con el diseño gráfico, mejor que mejor. Si eres estudiante y sueles hacerte esquemas en papel, también le vas a sacar mucho partido a este monitor portátil rebajado.

Cómo puede ayudarte un monitor para trabajar o estudiar

Aunque quizá crees que no te hace falta un monitor portátil, en cuanto lo pruebes te preguntarás cómo has estado toda la vida sin él. Podrás:

Organizar mejor tus tareas al tener más espacio para documentos, pestañas o programas.

Mejorar la concentración sin saltar todo el rato de una ventana a otra.

Ser más productivo en trabajos creativos o al editar contenido.

Facilita las clases online, porque podrás seguir una videollamada en una pantalla y tomar apuntes en otra.

¿Quieres un monitor portátil en tu escritorio? Ahora te lo ponemos fácil, porque este de UPERFECT está rebajado 50€ en Amazon solo por tiempo limitado. ¡Date prisa, porque está volando!

