Amazon hunde el precio de este robot aspirador, que friega y seca el suelo ¡por 300€ menos!

Mantener la casa limpia sin dedicar horas de esfuerzo es posible gracias al roborock Qrevo Curv S5X Set. Este robot aspirador combina tecnología avanzada y un diseño pensado para simplificar tu día a día, consiguiendo que suelos, alfombras y rincones queden impecables sin que tengas que mover un dedo. Con una potencia de succión de 18.500 Pa y un sistema de limpieza inteligente, este modelo se asegura de no dejar ni rastro de polvo, pelo de mascota o migas.

Además, el robot aspirador detecta obstáculos con su tecnología de luz estructurada, evitando muebles, cables o zapatos, incluso en habitaciones oscuras. Se acabó tener que vigilarlo constantemente o empujarlo para que no se quede atascado. Por si fuera poco, su trapeador giratorio doble se eleva automáticamente cuando toca alfombras, lo que permite aspirar y fregar sin problemas. Si te interesa, entonces debes hacerte con él porque ahora está con descuento del 30% en Amazon.

Lo mejor de este producto

Succión HyperForce de 18.500 Pa : elimina polvo y partículas pequeñas en suelos duros, alfombras y moquetas, dejando todo impecable.

: elimina polvo y partículas pequeñas en suelos duros, alfombras y moquetas, dejando todo impecable. Sistema antienredos Dual: cepillo principal DuoDivide y lateral FlexiArm Arc evitan que el pelo largo o de mascotas se quede atrapado, reduciendo el mantenimiento.

cepillo principal DuoDivide y lateral FlexiArm Arc evitan que el pelo largo o de mascotas se quede atrapado, reduciendo el mantenimiento. Elevación automática del trapeador : limpia alfombras y suelos de manera continua sin que tengas que cambiar nada manualmente.

: limpia alfombras y suelos de manera continua sin que tengas que cambiar nada manualmente. Prevención de obstáculos con tecnología reactiva : detecta objetos en entornos claros y oscuros, disminuyendo la intervención humana.

: detecta objetos en entornos claros y oscuros, disminuyendo la intervención humana. Servicio y garantía: dos años de garantía y soporte 24/7, con asistencia rápida a través de Wi-Fi de 2,4 GHz.

Comprar en Amazon por 689,99€ (antes 989,99€)

¿Por qué elegir este modelo?

Mientras otros robots necesitan varias pasadas para dejar las alfombras perfectas, el roborock Qrevo Curv S5X Set combina potencia y precisión para conseguirlo de una sola vez. Su sistema antienredos es una ventaja enorme para quienes tienen mascotas o pelo largo, y el levantamiento automático del trapeador significa que nunca tendrás que preocuparte de cambiarlo al pasar de un suelo duro a una alfombra.

Lo que más convence

Según las opiniones en Amazon, los usuarios destacan su eficacia y facilidad de uso, señalando lo práctico que resulta programarlo desde la app y olvidarse de él durante horas.

Disponible en Amazon, el roborock Qrevo Curv S5X Set es un aliado que ahorra tiempo y esfuerzo. Gracias a su diseño pensado para todo tipo de suelos y la tecnología más avanzada de detección y limpieza, se convierte en un imprescindible para mantener el hogar limpio.

Comprar en Amazon por 689,99€ (antes 989,99€)

Con el roborock Qrevo Curv S5X Set, la limpieza deja de ser una tarea pesada y se convierte en algo automático y fiable.

Las mejores aspiradoras de 2025: ¿cuál tiene la mejor relación calidad - precio?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.