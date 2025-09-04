Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: cámara de 200 MP, carga ultrarrápida y pantalla curva por menos de 255€

Cuando un móvil consigue juntar una pantalla impresionante, una cámara capaz de sacar fotos que parecen de estudio y una batería que se carga en tiempo récord, merece la pena detenerse. Ese es el caso del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, un modelo que pone sobre la mesa lo que muchos pedimos hoy: fluidez, autonomía real y un diseño cuidado que no pasa desapercibido.

En un mercado lleno de móviles que prometen mucho pero luego se quedan cortos, este Redmi apuesta fuerte. La clave está en el equilibrio: potencia suficiente para trabajar o jugar, una experiencia visual que engancha y un sistema de carga que elimina de golpe el miedo a quedarse sin batería en el peor momento. ¿Lo mejor? Que AliExpress lo ha rebajado un 41%.

Lo mejor del Redmi Note 14 Pro 5G

Pantalla AMOLED curva de 6,67" con resolución de 2712 x 1220 px y 446 ppi: nítida, brillante y con colores vivos.

con resolución de 2712 x 1220 px y 446 ppi: nítida, brillante y con colores vivos. Tasa de refresco de 120 Hz y atenuación PWM de 1920 Hz : fluidez en cada movimiento y protección visual en sesiones largas.

: fluidez en cada movimiento y protección visual en sesiones largas. Cámara principal de 200 MP con IA: fotos de nivel profesional con detalle y precisión sorprendentes.

fotos de nivel profesional con detalle y precisión sorprendentes. Procesador Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) : rendimiento alto con consumo optimizado.

: rendimiento alto con consumo optimizado. Batería de 5110 mAh con HyperCharge de 120 W: carga completa en minutos y autonomía de sobra para un día entero.

Comprar en AliExpress por 251,86€ (antes 426,39€)

¿Qué lo hace destacar frente a otros?

Mientras otros modelos de esta gama suelen quedarse en cámaras de 50 o 108 MP, aquí hablamos de 200 MP, acompañados de un sistema de inteligencia artificial que ajusta automáticamente las escenas. La diferencia se nota en fotos nocturnas y en retratos, donde el detalle es mucho mayor.

La pantalla tampoco es un simple panel AMOLED, el refresco a 120 Hz hace que todo vaya suave, desde pasar fotos hasta jugar, y la atenuación PWM evita la fatiga ocular, algo que se agradece cuando usamos el móvil horas seguidas.

En el día a día, la batería es otro aspecto importante. No se trata sólo de que dure mucho, sino de que con el HyperCharge de 120 W puedes enchufarlo y en poco tiempo estará listo para usarlo de nuevo.

¿Para quién es perfecto este modelo?

Para quienes usan el móvil como cámara principal, para los que quieren un dispositivo rápido que aguante el ritmo, y para los que valoran no depender del cargador. En definitiva, para quienes buscan un smartphone con prestaciones premium sin pagar precios desorbitados.

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G está disponible en AliExpress con descuento puntual del 41%.

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G es de esos móviles que marcan diferencia dentro de su gama: pantalla fluida y cuidada, cámara que sorprende por la nitidez, batería con carga ultrarrápida y un procesador que rinde sin despeinarse. Todo ello con un diseño elegante y el respaldo de una marca que ya ha demostrado saber dar mucho por un precio ajustado.

