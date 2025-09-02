Ofertón de Vuelta al Cole en PcComponentes: unos AirPods de 3ª generación a un precio nunca visto

¿Y si empiezas septiembre dándote un capricho? Es una buena motivación para volver a la rutina, al trabajo o a la universidad de mejor humor, y precisamente por eso existen las Ofertas de la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes, con descuentos de hasta el 40% en miles de productos. Ideales para darte un capricho, cubrir una necesidad o equiparte bien, ¿con unos nuevos auriculares inalámbricos?

Quizá no sean una necesidad, pero si te gusta escuchar música 24/7, sabes lo importante que es tener un buen dispositivo que se adapte a tus necesidades, que tenga una buena calidad de sonido y te aísle bien del ruido. Como los AirPods de 3ª generación de Apple, que ahora cuestan poco más de 100€ en PcComponentes solo hasta el 14 de septiembre (o antes, porque están volando).

Lo mejor de estos auriculares inalámbricos

Audio espacial con seguimiento dinámico para una sensación envolvente y tridimensional.

El sonido se ajusta a la forma de tu oído para una experiencia personalizada.

Hasta 30 horas de duración con el estuche de carga.

Resistentes al agua y al sudor (IPX4).

Los AirPods de 3ª generación de Apple son uno de los mejores auriculares inalámbricos del mercado. No solo por tener el sello de la marca de la manzana, también por sus prestaciones. Son ultracómodos, tienen un sonido envolvente y una autonomía que te sigue el ritmo, sea como sea tu vida.

Integra también un sensor de presión para controlar llamadas y música con un solo toque. Por supuesto, se conectan automáticamente a todos los dispositivos que hayas vinculado sin muchas complicaciones. Con Siri, la opción de Audio Compartido y una autonomía de hasta 30 horas.

Las valoraciones de quienes ya los han probado

"Estupendo producto de Apple, como siempre, todo lo que hacen es de una calidad excepcional".

"Buen producto. Se escucha muy bien y la batería dura lo suficiente como para no tener que cargar en 6-7 horas aproximadamente".

"Me resultan más cómodos que los que tienen almohadillas. Muy cómodos, no se mueven una vez puestos y no sientes que los llevas".

¿Qué más puedes pedir? Tiene 4.7 puntos sobre 5 en las valoraciones de PcComponentes, unas prestaciones que no vas a encontrar en ninguna otra parte y ahora no te van a costar más de 105€. ¡Una ganga!

