Dyson tira el precio de una de sus aspiradoras sin cable más vendida: ¡la V12 por 150€ menos!

¿Alguna vez has pasado la escoba o la aspiradora y luego, al mirar con detalle, te has dado cuenta de que el suelo seguía teniendo polvo? Esa es precisamente la situación que la aspiradora Dyson V12 Detect Slim viene a resolver. Su secreto está en un sistema que va más allá de lo habitual, utiliza un láser que revela la suciedad invisible.

Estamos hablando de una aspiradora sin cable que apuesta por la comodidad, la potencia y la precisión. Genera 150 AW de potencia de succión, más que suficiente para alfombras, parquet o suelos duros. Y lo mejor es que no tienes que estar pendiente de los ajustes, tiene un control de potencia con un único botón. Ahora, además está con descuento de 150 euros en Dyson.

Lo mejor de la Dyson V12 Detect Slim

Tecnología láser Slim Fluffy : ilumina el polvo microscópico en suelos duros.

: ilumina el polvo microscópico en suelos duros. Motor con 150 AW de succión : rendimiento de alto nivel en todo tipo de superficies.

: rendimiento de alto nivel en todo tipo de superficies. Sistema de filtración completa : captura hasta el 99,99% de partículas tan pequeñas como 0,3 micras.

: captura hasta el 99,99% de partículas tan pequeñas como 0,3 micras. Autonomía de hasta 60 minutos: limpieza sin interrupciones en modo Eco.

Comprar en Dyson por 499€ (antes 649€)

¿Por qué elegir este modelo?

Lo que marca la diferencia es que la Dyson V12 Detect Slim no se limita a aspirar, sino que revela toda la suciedad de tu hogar con su luz verde. Eso transmite seguridad, porque ves con tus propios ojos cómo desaparece.

Además, incluye accesorios que hacen más fácil la limpieza en casa: el cepillo Motorbar evita enredos de pelos (una pesadilla habitual en hogares con mascotas), la rinconera llega a espacios estrechos y el accesorio multifunción se adapta a polvo en muebles y superficies altas.

Para quién es perfecta

Este modelo encaja en hogares donde se busca limpieza a fondo sin perder tiempo. Si tienes suelos de madera o alfombras, notarás la diferencia. Y si convives con animales, el sistema antienredos y la potencia de succión marcan un antes y un después.

La V12 Detect Slim está disponible en Dyson con descuento de 150 euros.

La Dyson V12 Detect Slim es de esas aspiradoras que cambian la forma en la que entendemos la limpieza en casa. No se trata sólo de potencia, sino de la confianza de ver lo que realmente se ha eliminado. Una herramienta pensada para ahorrar tiempo, esfuerzo y dar la tranquilidad de tener el hogar realmente limpio.

