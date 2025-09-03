Llegan los descuentos Back to School a AEG: esta es la batidora de vaso perfecta para toda la familia (y rebajada)

Hay electrodomésticos imprescindibles en la cocina y otros que, aunque están ahí, utilizamos de tarde en tarde. La batidora de vaso es uno de los innegociables en el primer grupo, y si tienes una potente, incluso puede sustituir a muchos otros pequeños dispositivos. La conclusión es que ahorras tiempo, dinero y espacio en la cocina. ¿Lo habías pensado así?

Y seguro que ahorrar es una de tus prioridades este mes de septiembre, porque vuelve la rutina, el trabajo, el cole y algún que otro gasto extra. Por eso, AEG acaba de lanzar sus ofertas Back to School con descuentos brutales en su gama de electrodomésticos hasta el 28 de septiembre. Y sí, también en la batidora de vaso AEG, que costaba casi 120€ y ahora la puedes conseguir por menos de 75€.

Lo mejor de esta batidora de vaso

Motor potente de 1400 W al que no se le resiste nada.

Vaso de cristal resistente con una capacidad de 1,75 litros.

6 cuchillas Truflow de titanio que optimizan la circulación de los ingredientes.

10 niveles de velocidad y 3 programas preestablecidos.

Comprar en AEG por (119) 74€

Por qué deberías comprarla (y no otra)

La batidora de vaso AEG es potente, versátil y tiene un diseño inteligente. Tres características que deben estar presentes en cualquier dispositivo para tu cocina, porque podrás preparar cualquier receta con una amplia gama de texturas (desde las más finas hasta las más densas). Se acabó que haya trozos de fruta sin triturar o que el hielo se quede entero.

Además, una gran ventaja es la jarra de cristal de borosilicato, que permite hacer elaboraciones tanto frías como calientes. Con la ventaja de que el cristal jamás retiene olores ni sabores. Y en todo momento podrás controlar la potencia, según la dureza del alimento.

Recetas perfectas para la vuelta al cole con una batidora de vaso

Con una batidora de vaso podrás preparar todo lo que se te ocurra, pero estas son algunas recetas ideales para la vuelta al cole:

Batidos y smoothies de frutas, verduras o cereales para el desayuno o la merienda.

Gazpacho de sandía o de cereza, para innovar sobre la receta tradicional.

Cremas y purés de verduras.

Salsas caseras para acompañar tus platos (pesto, verduras o hummus).

Masa para tortitas, gofres y hasta bizcochos.

Con una batidora de vaso se te va a abrir un mundo nuevo de posibilidades en casa, y lo mejor es que son recetas perfectas para que mayores y pequeños comáis mucho más sano. Aprovecha las ofertas Back to School de AEG y llévatela por menos de 75€.

