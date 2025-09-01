El sérum en bruma de d'Alba con trufa blanca italiana hidrata profundamente y refresca tu piel por sólo 12€

Las más de 30 millones de botellas vendidas y más de 19.000 reseñas positivas avalan un producto que se ha convertido en un imprescindible a nivel mundial. Y lo mejor, es vegano certificado, hipoalergénico y dermatológicamente probado. Hoy, además, puedes conseguirlo con un descuento del 20% en Amazon.

Lo mejor de este producto

Trufa blanca italiana premium : rica en antioxidantes que ayudan a combatir los signos del estrés y la fatiga en la piel.

: rica en antioxidantes que ayudan a combatir los signos del estrés y la fatiga en la piel. Fórmula doble capa sérum + aceite: basta con agitar para activar y conseguir una hidratación profunda sin sensación grasa.

basta con agitar para activar y conseguir una hidratación profunda sin sensación grasa. Niacinamida y extracto de chía : ingredientes que aportan elasticidad y alivio en pieles apagadas.

: ingredientes que aportan elasticidad y alivio en pieles apagadas. Certificación vegana V-Label: una experiencia de lujo consciente, sin tensioactivos.

Comprar en Amazon por 11,99€ (antes 14,99)

¿Por qué elegir este sérum en spray?

El formato bruma facilita su uso en cualquier momento del día: antes del maquillaje, para refrescar la piel en la oficina o como último paso nocturno. A diferencia de otros productos que dejan residuo o requieren masaje prolongado, este se absorbe rápido y deja un acabado suave con un toque cítrico-floral muy agradable.

Está pensado para quienes buscan un cuidado efectivo sin invertir demasiado tiempo en rutinas largas. Además, al no incluir tensioactivos, resulta más respetuoso incluso con pieles sensibles.

Lo que más gusta

Lo que más destaca es su equilibrio entre practicidad y resultados visibles. La mezcla sérum + aceite ofrece lo mejor de dos mundos: nutrición en profundidad y ligereza al aplicarlo. Y si añadimos la certificación vegana y las pruebas dermatológicas, es fácil entender por qué ha conquistado tantos neceseres. El sérum d'Alba Italian White Truffle First Spray está disponible en Amazon con envío rápido y descuento del 20%, así que es el momento perfecto para hacerse con él.

El sérum d'Alba es un producto que une ingredientes de alta cosmética, resultados contrastados y la comodidad de un formato fácil de usar. Una de esas inversiones en cuidado personal que se notan desde el primer momento.

