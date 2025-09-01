Renueva tu smartwatch con este de PcComponentes: llamadas Bluetooth, más de 120 modos deportivos y gran autonomía por 20€

Un smartwatch no debería ser solo un accesorio bonito, sino una herramienta que realmente te facilite el día a día. El PcCom Essential Fit Max combina un diseño elegante con funciones prácticas para que tanto en tu rutina como en tus momentos de deporte tengas todo bajo control sin depender del móvil a cada instante.

Además, es resistente al agua con certificación IP68, así que no hay que preocuparse por el sudor en el gimnasio o por un chapuzón inesperado en la piscina. Y lo mejor es que, con una batería que aguanta hasta 15 días en reposo, no tendrás que estar pendiente de cargarlo a diario. Además, se puede encontrar en PcComponentes con descuento del 20% por la Vuelta al cole.

Lo que hace especial al PcCom Essential Fit Max

Compatible con Android 5.0 y versiones posteriores, y con iOS desde la 9.0.

y versiones posteriores, y con iOS desde la 9.0. Monitoreo completo de salud : frecuencia cardíaca, sueño, actividad y hasta recordatorios de sedentarismo.

: frecuencia cardíaca, sueño, actividad y hasta recordatorios de sedentarismo. Más de 120 modos de ejercicio para registrar cualquier actividad.

para registrar cualquier actividad. Llamadas Bluetooth : puedes recibir, marcar y ver tu historial directamente desde el reloj.

: puedes recibir, marcar y ver tu historial directamente desde el reloj. Funciones extra que marcan la diferencia: control de música, asistente de voz, calculadora, alarma, entrenamiento de respiración o incluso sacar fotos agitando la muñeca.

que marcan la diferencia: control de música, asistente de voz, calculadora, alarma, entrenamiento de respiración o incluso sacar fotos agitando la muñeca. Diseño ligero (solo 32 g) y moderno, con pantalla personalizable y correa intercambiable.

Comprar en PcComponentes por 19,99€

¿Por qué elegir este modelo?

Lo que muchos buscan en un smartwatch es versatilidad, y este lo consigue. Mientras que otros modelos se limitan a notificaciones básicas, aquí tienes llamadas por Bluetooth y herramientas que realmente te ahorran tiempo. Poder consultar el clima, cambiar la esfera a tu gusto o usar el modo no molestar cuando quieres desconectar lo convierten en un reloj que se adapta a ti. Además, con sus 123 modos de ejercicio, se ajusta tanto a quien sale a correr cada mañana como a quien sólo quiere controlar los pasos diarios y tener un seguimiento sencillo.

Lo que más gusta a los usuarios

El Essential Fit Max está valorado positivamente por quienes ya lo utilizan, sobre todo por la combinación de autonomía y funciones que suelen encontrarse en gamas más caras. El peso ligero y la carga magnética hacen que sea cómodo tanto para dormir (con el seguimiento nocturno activo) como para llevarlo todo el día sin molestia. Actualmente se puede encontrar con descuento del 20% en PcComponentes por la Vuelta al cole.

Comprar en PcComponentes por 19,99€

El PcCom Essential Fit Max no intenta ser el reloj más llamativo ni el más caro, sino uno que cumple con lo que de verdad se espera: herramientas completas para deporte y salud, llamadas integradas y una autonomía muy por encima de la media.

Las 10 mejores pulseras de actividad del 2024: comparativa, precios y recomendaciones

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.