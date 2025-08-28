Cómodos, respetuosos con el oído y con 25h de autonomía: ficha estos auriculares Lenovo por solo 20€

¿Eres de escuchar música 24/7? Cuando viajas en transporte público, mientras haces deporte, durante el trabajo... Y en todas estas situaciones, necesitas un dispositivo que esté a la altura, sin cables, con buena autonomía y muy cómodo. Por eso, los auriculares de diadema, que estaban de moda hace unos años, vuelven a estar a la orden del día.

Si crees que son demasiado aparatosos o que unos in-ears son mejores, es porque todavía no has probado los auriculares inalámbricos de diadema Lenovo TH30. Son uno de los muchos de modelos que merecen la pena, y ahora están rebajados a menos de 21€ en AliExpress solo por tiempo limitado. ¿Te animas a probarlos?

Lo mejor de estos auriculares Lenovo

Sonido inmersivo con graves potentes gracias a sus drivers de 40 m y la tecnología SHOCK Dual-Core.

Bluetooth 5.3 de última generación para una conexión muy rápida y estable.

Diseño plegable para guardarlos fácilmente.

Autonomía de hasta 25 horas con una sola carga.

Comprar en AliExpress por (44,28) 20,14€

Razones por las que merecen la pena

Los auriculares inalámbricos de diadema Lenovo TH30 son uno de los más cómodos que te puedes comprar, porque están diseñados para quienes pasan mucho tiempo escuchando música. Están completamente acolchados, y además los puedes plegar cuando quieras para guardarlos en la mochila o en el bolso.

Por supuesto, tienen una calidad brutal tanto al escuchar música como hacer llamadas, y con una cancelación de ruido mejor todavía. Y lo que más nos gusta es que tienen un precio mucho más accesible que otras marcas.

Por qué los auriculares de diadema son más seguros que los in-ears

Sin entrar en calidad del sonido ni en la tecnología extra, la realidad es que los auriculares de diadema son muchísimo más seguros y respetuosos con la audición. Como no se introducen dentro del canal auditivo, ejercen menos presión sobre el oído interno y reducen el riesgo de sufrir lesiones. Por tanto, puedes escuchar música a un sonido razonable (sin pasarte) durante más tiempo, sin molestias.

Los modelos in-ear, además, tienden a acercar la fuente del sonido demasiado al tímpano, así que pueden aumentar la exposición a volúmenes dañinos. En cambio, los auriculares de diadema distribuyen mejor la presión acústica para una experiencia mucho más segura.

¿Lo sabías? Además de ser infinitamente más cómodos, los auriculares inalámbricos de diadema son mucho más seguros. Aprovecha este descuento en AliExpress para llevártelos por menos de 21€, ¡vaya precio!

