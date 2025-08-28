¿Cuáles son las ventajas de una cafetera espresso vs. una de cápsulas?

¿Tomarte el café es tu momento favorito del día? Para muchas personas, es un pequeño ritual y lo que les da energía para empezar el día. Lo puedes tomar de mil formas diferentes: solo, con mucha o poca leche, descafeinado, americano... Pero hay mucha diferencia entre prepararlo con una máquina de café espresso y cualquier otro electrodoméstico.

De hecho, estas últimas llevan varios meses siendo las más utilizadas, porque permiten preparar un café de especialidad sin necesidad de ser experto. Por eso, tienes que fichar la máquina de café espresso que AEG acaba de rebajar durante sus rebajas de verano. Terminan este domingo 31 de agosto, así que todavía tienes varios días por delante para llevártela por solo 175€.

Puntos fuertes de este producto

15 bares de presión para un sabor intenso y un aroma todavía mejor.

Tecnología Thermoblock para controlar la temperatura.

Es muy versátil gracias a su set de filtros, porque es compatible con café molido y cápsulas E.S.E.

Función Auto-Shot que ajusta la dosis de agua a cada taza.

Comprar en AEG por (219) 175€

Así es la máquina de café espresso de AEG

La máquina de café espresso AEG tiene un diseño muy compacto (solo mide 14 cm de ancho), así que es ideal para cualquier cocina. Tiene un acabado muy elegante en color gris antracita, así que encaja con cualquier decoración. Y viene con una pantalla táctil que facilita su uso.

A esto se le suma un depósito de agua de 1 litros y un calentador de tazas. Además, es compatible con vasos y tazas de hasta 12 cm de alto. Va a marcar la diferencia en tu cocina, y lo mejor es que te la puedes llevar tirada de precio.

Ventajas de una máquina de café espresso

Las cafeteras espresso, como esta de AEG, tienen muchísimas ventajas frente a otros electrodomésticos, como:

Mayor libertad de elección, porque puedes utilizar cualquier café molido.

Ahorro a largo plazo.

Es más sostenible al reducir el uso de plásticos y aluminio.

Calidad barista sin salir de casa, porque puedes espumar leche y preparar bebidas especiales.

Personalización total de la intensidad del café o el tamaño de la taza.

Si el café es una de tus bebidas favoritas y quieres prepararlo como un profesional, necesitas esta máquina de café espresso, rebajada ahora 44€ solo durante las rebajas de verano de AEG. ¡Solo hasta el 31 de agosto!

