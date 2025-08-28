Esta impresora multifunción Epson es profecional, fácil de usar y cuesta menos de lo que piensas

En el día a día, lo último que necesitamos es perder tiempo con una impresora lenta, que se atasca o que te deja tirado justo cuando más la necesitamos. Por eso, modelos como la Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF marcan la diferencia. Esta multifunción A4 imprime, escanea y envía faxes, y lo hace con una rapidez y calidad que sorprenden. Y ahora, con 3 meses gratis de ReadyPrint Flex, puedes olvidarte de quedarte sin tinta justo antes de entregar ese informe urgente.
La WF-4830DTWF está pensada para quienes necesitan resultados profesionales. Su cabezal PrecisionCore ofrece una calidad de impresión que se acerca mucho a la del láser, pero sin los costes ni el tamaño de una impresora de oficina tradicional. Además, su pantalla táctil de 10,9 cm y su interfaz intuitiva hacen que todo el proceso sea cómodo y rápido, incluso si no eres precisamente un experto en tecnología. Y ahora está disponible en Amazon con descuento del 22%.
Lo mejor de la Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF
- Impresión a doble cara automática y alimentador de hasta 50 páginas.
- Velocidad de 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color.
- Calidad profesional gracias al cabezal PrecisionCore, comparable a la de un láser.
- Cartuchos individuales, disponibles en tamaño XL, con hasta 1100 páginas de autonomía.
- Conectividad total: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, impresión móvil y Scan-to-Cloud.
- 3 meses gratis de suscripción ReadyPrint Flex para olvidarte de quedarte sin tinta.
Comprar en Amazon por 147,93€ (antes 189€)
¿Por qué elegir esta frente a otras impresoras?
Una de las cosas que más se agradece es la rapidez. Mientras otras impresoras parecen tomarse su tiempo, la WorkForce Pro WF-4830DTWF imprime a ritmo constante, documentos extensos en minutos y siempre con la misma nitidez. Su alimentador automático de 50 páginas es un plus enorme para quienes trabajan con documentos a doble cara, basta con cargarlo y dejar que haga el trabajo por ti.
Con los cartuchos individuales, sólo cambias el color que se gasta y, si optas por los XL, estiras mucho más el coste por página. Es justo lo que se espera de una impresora de este nivel, que no te obligue a pensar en la tinta cada dos por tres.
La conectividad es otro punto fuerte. Puedes enviar un documento a imprimir desde el móvil, desde el portátil o incluso desde fuera de la oficina con Email Print. Y si trabajas en equipo, el Scan-to-Cloud permite compartir archivos en un par de pasos.
¿Para quién es perfecta?
Para quien gestiona una pequeña oficina, teletrabaja o necesita un equipo fiable y rápido en casa. No ocupa un espacio desmesurado, pero sí ofrece la potencia que normalmente se asocia a impresoras más grandes y caras.
Actualmente la puedes encontrar en Amazon con descuento del 22%.
Comprar en Amazon por 147,93€ (antes 189€)
La Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF es de esas impresoras que marcan la diferencia cuando el trabajo diario exige rapidez, calidad y fiabilidad.
