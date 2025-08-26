5 consejos para empezar a practicar running este septiembre

Olvídate de apuntarte al gimnasio en septiembre para borrarte en unos meses. Incluso de comprarte todo el equipamiento para practicar un nuevo deporte si sabes que no es lo tuyo. Salir a correr es el mejor ejercicio que puedes hacer en septiembre, porque solo necesitas un chándal y unas buenas zapatillas de running. Y la motivación, eso sí, para ser constante y progresar.

De hecho, en unas pocas semanas te darás cuenta de que es la mejor decisión que has podido tomar, y te servirá para desconectar de las obligaciones diarias. Tampoco tendrás que gastarte un dineral, porque seguro que tienes ropa deportiva por casa y además las zapatillas de running de Under Armour están rebajadas un 21% en Amazon. ¡Es la señal que necesitas para empezar!

Lo mejor de estas zapatillas Under Armour

Parte superior de malla transpirable con refuerzos de cuero y sintéticos.

Plantilla Ortgholite de doble capa para una pisada más cómoda.

Entresuela Charged Cushioning con espuma moldeada por compresión.

Suela de goma que mejora la tracción y los giros.

Comprar en Amazon por (60) 37,54€

Cómo deben ser unas buenas zapatillas de running

Si estás pensando en salir a correr este septiembre, lo primero que tienes que hacer es prestar atención al calzado. Unas zapatillas adecuadas deben cumplir tres requisitos: buena amortiguación para proteger tus articulaciones, transpirabilidad para evitar que se acumule el calor y tracción para una buena pisada en distintas superficies.

Las zapatillas de running de Under Armour cumplen con todo esto con creces. Tienen una entresuela acolchada que absorbe cada zancada y una malla superior para que tus pies respiren incluso en los entrenamientos más intensos. Y la suela con patrón de pivote te da la estabilidad que necesitas al principio. Están disponibles en muchísimos colores y desde la talla 36 hasta la 51.5.

Consejos para empezar a correr

Hacer running, como cualquier otro deporte, necesita su técnica y que empieces de forma progresiva. Por eso, toma nota de estos 5 consejos:

Empieza poco a poco y alterna varios minutos de caminar y correr en las primeras sesiones. Márcate metas realistas. Empieza corriendo 5 minutos y aumenta progresivamente. Mantén siempre una postura erguida y una zancada natural. Escucha a tu cuerpo y descansa si notas dolor o mucha fatiga, sobre todo al principio. Elige el calzado adecuado e invierte en unas buenas zapatillas de running, como estas de Under Armour.

Comprar en Amazon por (60) 37,54€

Si no practicas deporte este septiembre es porque no quieres. Estas zapatillas de running y tu chándal favorito son la mejor manera de empezar en un deporte que te puede dar mucho. ¡Aprovecha la oferta!

