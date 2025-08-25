Ponte en forma desde casa con este banco de pesas rebajado: por 45€ solo esta semana en AliExpress

La mayoría volvemos a la rutina durante el mes de septiembre, y eso implica retomar los hábitos que hemos descuidado durante el verano. Volver al gimnasio, a entrenar en casa o directamente hacer deporte después de años sin hacerlo. Y sea cual sea tu situación, una buena opción es comprar un banco de pesas, porque podrás hacer entrenamientos de fuerza y tonificar tus músculos sin necesidad de pasar por el gym.

Y la mejor manera de hacerlo es aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress, porque acaban de rebajar el banco de pesas plegable y multifunción de Mikomika. Costaba 160€, y ahora te lo puedes llegar por solo 45€ si aprovechas el descuento antes del 27 de agosto. ¡Una ganga!

Claves de este banco de pesas

Permite entrenar torso, brazos, abdominales, piernas, bíceps, tríceps, hombro y pecho.

Fabricado en acero sólido, con respaldo, asiento y soporte acolchado.

Respaldo con 7 posiciones distintas.

Cuerdas elásticas y tirador con muelle incluidos.

Comprar en AliExpress por (159,99) 45,02€

Así es este banco de pesas rebajado

Con unas medidas de 54 x 160 x 106 centímetros, el banco de pesas plegable y multifunción de Mikomika puede soportar una carga máxima de 120 kilos y hasta 25 kilos en la barra para pesas. La altura de la codera es ajustable (entre 78 y 82 centímetros), así que es versátil para distintos tipos de usuario.

Y otro punto a favor es que los rodillos están cubiertos con espuma para proteger piernas y tobillos. El banco de pesas incluye también cuerdas elásticas y un tirador con muelle para ampliar los ejercicios que ya puedes hacer con él.

Cómo y cuándo aprovechar la oferta de AliExpress

AliExpress quiere que la vuelta a la rutina sea mucho más llevadera para ti y más barata para tu bolsillo. Por eso, han lanzado sus ofertas de Vuelta al Cole con descuentos de hasta el 80% en una amplia variedad de productos, que van desde pequeños y grandes electrodomésticos, hasta dispositivos electrónicos, moda, belleza, decoración o artículos de deporte.

Solo tienes que buscar en AliExpress y encontrarás tus productos favoritos ya rebajados. Tan fácil como añadirlos al carrito y beneficiarte de los mejores precios para la Vuelta al Cole, solo hasta el 27 de agosto a medianoche. ¡Aprovéchalo!

¿Lo quieres? Aprovecha que está baratísimo y ponte en forma este mes de septiembre desde casa, ¡a un superprecio!

