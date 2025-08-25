Esta es la freidora de aire con grill integrado con la que podrás cocinar desde verduras hasta pizzas

La freidora de aire Cecofry&Grill Duoheat 10000 de Cecotec destaca porque combina tres funciones en un solo aparato: freidora de aire, grill para carnes y plancha para pizzas. Además, su sistema de doble resistencia distribuye el calor de forma uniforme y sus 10 litros de capacidad dan juego para cocinar tanto para dos personas como para una comida compartida.
Lo mejor es que, a diferencia de otros modelos, no tienes que estar pendiente de girar los alimentos a mitad de cocción. Su diseño con resistencias arriba y abajo asegura un acabado homogéneo, desde unas verduras doradas hasta un pollo bien hecho por dentro y crujiente por fuera. Hoy, además, puedes encontrarla con descuento del 20% en Amazon que la convierten en una oportunidad difícil de dejar pasar.
Ventajas clave de la Cecofry&Grill Duoheat 10000
- Función 3 en 1: freidora de aire, grill y plancha para pizzas.
- Cuatro resistencias que reparten el calor de manera uniforme.
- Placa Grillin Style para carnes con el punto perfecto.
- Plancha especial para masas crujientes y doradas.
- Capacidad de 10 litros: suficiente para cocinar varias raciones.
- Potencia de 2800 W para recetas rápidas y saludables.
- Cocción con sólo una cucharada de aceite.
- Control visual gracias a su ventana de observación.
- Temperatura regulable de 40 a 200 °C.
- 10 programas automáticos para distintas preparaciones.
¿Por qué elegir este modelo?
Porque no se limita a ser una freidora de aire más. La Cecofry&Grill Duoheat 10000 soluciona un problema muy común: querer comer variado sin llenar la cocina de electrodomésticos. Con ella puedes pasar de unas verduras a la plancha a una pizza casera o un entrecot marcado con el grill, todo en el mismo dispositivo. Y además, con menos grasa gracias a la cocción con aire caliente.
Lo que más convence
El control total. No tienes que abrir y cerrar la cubeta para ver cómo va la receta, porque su ventana de visualización te lo permite de un vistazo. A eso se suman sus 10 programas preconfigurados, que facilitan mucho la vida si no quieres andar ajustando tiempo y temperatura cada vez.
Está disponible en Amazon con envío rápido y descuento del 20%.
La Cecofry&Grill Duoheat 10000 es un electrodoméstico versátil y potente, pensado para quienes quieren comer mejor, con menos complicaciones y sin renunciar al sabor auténtico de un buen asado o una pizza casera crujiente.
