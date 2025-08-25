Esta es la freidora de aire con grill integrado con la que podrás cocinar desde verduras hasta pizzas

La freidora de aire Cecofry&Grill Duoheat 10000 de Cecotec destaca porque combina tres funciones en un solo aparato: freidora de aire, grill para carnes y plancha para pizzas. Además, su sistema de doble resistencia distribuye el calor de forma uniforme y sus 10 litros de capacidad dan juego para cocinar tanto para dos personas como para una comida compartida.

Lo mejor es que, a diferencia de otros modelos, no tienes que estar pendiente de girar los alimentos a mitad de cocción. Su diseño con resistencias arriba y abajo asegura un acabado homogéneo, desde unas verduras doradas hasta un pollo bien hecho por dentro y crujiente por fuera. Hoy, además, puedes encontrarla con descuento del 20% en Amazon que la convierten en una oportunidad difícil de dejar pasar.

Ventajas clave de la Cecofry&Grill Duoheat 10000

Función 3 en 1: freidora de aire, grill y plancha para pizzas.

freidora de aire, grill y plancha para pizzas. Cuatro resistencias que reparten el calor de manera uniforme.

que reparten el calor de manera uniforme. Placa Grillin Style para carnes con el punto perfecto.

para carnes con el punto perfecto. Plancha especial para masas crujientes y doradas.

para masas crujientes y doradas. Capacidad de 10 litros : suficiente para cocinar varias raciones.

: suficiente para cocinar varias raciones. Potencia de 2800 W para recetas rápidas y saludables.

para recetas rápidas y saludables. Cocción con sólo una cucharada de aceite .

. Control visual gracias a su ventana de observación.

gracias a su ventana de observación. Temperatura regulable de 40 a 200 °C.

de 40 a 200 °C. 10 programas automáticos para distintas preparaciones.

Comprar en Amazon por 99€ (antes 123,90€)

¿Por qué elegir este modelo?

Porque no se limita a ser una freidora de aire más. La Cecofry&Grill Duoheat 10000 soluciona un problema muy común: querer comer variado sin llenar la cocina de electrodomésticos. Con ella puedes pasar de unas verduras a la plancha a una pizza casera o un entrecot marcado con el grill, todo en el mismo dispositivo. Y además, con menos grasa gracias a la cocción con aire caliente.

Lo que más convence

El control total. No tienes que abrir y cerrar la cubeta para ver cómo va la receta, porque su ventana de visualización te lo permite de un vistazo. A eso se suman sus 10 programas preconfigurados, que facilitan mucho la vida si no quieres andar ajustando tiempo y temperatura cada vez.

Está disponible en Amazon con envío rápido y descuento del 20%.

La Cecofry&Grill Duoheat 10000 es un electrodoméstico versátil y potente, pensado para quienes quieren comer mejor, con menos complicaciones y sin renunciar al sabor auténtico de un buen asado o una pizza casera crujiente.

