AliExpress rebaja por la Vuelta al cole este ventilador de pie Xiaomi que sirve para verano e invierno

Olvidarse del calor sofocante es más fácil cuando cuentas con un ventilador de pie que no solo mueve aire, sino que realmente renueva el ambiente. El Xiaomi Mijia Circulation Fan combina potencia, silencio y un diseño versátil que se adapta tanto al salón como al dormitorio. Su capacidad para refrescar una habitación entera en apenas 2 minutos marca un antes y un después frente a los modelos convencionales.

A todo esto se suma un detalle nada menor, su eficiencia energética. Con un consumo de apenas 1,3 kWh durante todo el verano en uso continuado, este ventilador consigue mantener la casa fresca sin disparar la factura de la luz. Un equilibrio perfecto entre rendimiento y ahorro que lo convierte en una opción práctica y muy actual. Además ahora está rebajado un 57% en AliExpress por la Vuelta al cole, y si aplicas los cupones descuento, te lo llevarás aún más rebajado:

Lo mejor de este ventilador de Xiaomi

Circulación rápida : renueva el aire de la habitación en 2 minutos.

: renueva el aire de la habitación en 2 minutos. Gran alcance : hasta 13 metros de ventilación efectiva.

: hasta 13 metros de ventilación efectiva. Silencioso : con solo 27,9 dB(A) en su nivel mínimo, ideal para dormir.

: con solo 27,9 dB(A) en su nivel mínimo, ideal para dormir. Oscilación 3D : se mueve hasta 120° de izquierda a derecha y 100° arriba y abajo.

: se mueve hasta 120° de izquierda a derecha y 100° arriba y abajo. Versátil: puede usarse de pie o sobre una mesa.

puede usarse de pie o sobre una mesa. Conectividad inteligente: control desde la app Xiaomi Home y vinculación con otros dispositivos.

¿Qué lo hace especial?

Mientras que muchos ventiladores se limitan a ofrecer aire directo, el Xiaomi Mijia Circulation Fan distribuye la brisa en 3D, logrando un ambiente uniforme y cómodo, sin corrientes molestas. Esto lo convierte en un aliado tanto en verano como en otras épocas del año: combinado con el aire acondicionado, mejora la eficiencia del enfriamiento; con un humidificador, reparte mejor la humedad; y con la calefacción, ayuda a que el calor llegue a todos los rincones.

Además, cuenta con 100 niveles de velocidad regulables que puedes ajustar desde la aplicación móvil, para crear desde una brisa ligera y natural hasta un chorro directo de aire potente. Todo ello con un motor de corriente continua que asegura estabilidad y bajo consumo.

¿Para quién es ideal?

Para quien quiera un ventilador que vaya más allá de lo básico. Si buscas silencio por la noche, lo tienes. Si necesitas potencia para ventilar rápido, también. Y si lo que valoras es que combine con tu salón o tu escritorio, su diseño delgado y discreto encaja sin problemas en cualquier espacio.

Ahora puede ser tuyo con descuento del 57% en AliExpress por la Vuelta al cole, y recuerda aplicar los cupones de descuento.

Comprar en AliExpress por 80,38€

El Xiaomi Mijia Circulation Fan reúne en un solo dispositivo lo que solemos pedirle a un ventilador: potencia, silencio y bajo consumo. A eso se suma la comodidad de poder controlarlo desde el móvil y su versatilidad de uso.

