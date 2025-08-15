Disfruta del clima perfecto todo el año con este ventilador de techo Origial por sólo 70€ en PcComponentes

Y lo mejor es que puedes controlarlo sin moverte: desde su mando a distancia o incluso desde el móvil gracias a su conexión WiFi. Con seis velocidades, temporizador de hasta 8 horas y función invierno, no sólo refresca en verano, también ayuda a mantener el calor en invierno. Un ventilador pensado para que disfrutes de confort todo el año, con bajo consumo y montaje sencillo. La mejor parte es que puedes encontrarlo en PcComponentes rebajado un 42%.

Lo mejor de este producto

Motor DC de 25 W : bajo consumo, gran potencia y funcionamiento silencioso.

: bajo consumo, gran potencia y funcionamiento silencioso. Control remoto y por WiFi : ajusta velocidad, luz y temporizador desde el sofá o el móvil.

: ajusta velocidad, luz y temporizador desde el sofá o el móvil. Luz LED regulable en tres tonos: cálida, blanca o fría, para cada momento del día.

¿Por qué elegir este modelo?

Porque combina eficiencia, versatilidad y comodidad en un solo dispositivo. Mientras otros ventiladores hacen ruido o consumen más, el AIRBLISS CEILING mantiene un flujo constante de aire con un gasto energético reducido y un nivel de ruido bajo. Además, su luz regulable te evita tener que instalar lámparas adicionales.

Para quién es ideal

Es perfecto para quienes quieren un todo en uno: ventilador, lámpara LED y control inteligente. Ideal para dormitorios, salones o despachos de hasta 20 m² donde se busque frescura en verano, y repartir el calor en invierno, además de una luz adaptable a cada momento.

Lo que más gusta

Este modelo ofrece un equilibrio muy interesante entre diseño, eficiencia y funciones. La combinación de motor DC silencioso, control por WiFi y luz LED regulable lo convierten en una solución práctica para uso diario durante todo el año. Está disponible en PcComponentes con un descuento del 42% y envío rápido. Incluye todos los accesorios para facilitar el montaje.

En resumen: el Origial AIRBLISS CEILING 25WIN es versátil, eficiente y fácil de usar. Un ventilador que combina diseño, tecnología y confort en un solo dispositivo, pensado para mejorar tu día a día tanto en verano como en invierno.

