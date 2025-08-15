Prepara batidos, cremas y smoothies con esta batidora todoterreno que está rebajadísima en Amazon

Hay batidoras que se quedan cortas, y luego está la Philips Serie 5000. Con su motor de 1200 W y cuchillas ProBlend Plus, tritura desde fruta congelada a frutos secos sin problema, dejando un resultado suave y uniforme. Olvídate de los grumos y de añadir agua para que todo se mezcle. Además, ahora en verano, es perfecta para hacer gazpachos o salmorejos refrescantes.

Además, es de esos electrodomésticos que no complican la vida. Entre la función de limpieza automática, las piezas aptas para el lavavajillas y un vaso portátil para llevar tu batido recién hecho, lo tiene todo pensado para que dediques menos tiempo a la cocina y más a disfrutar. Y ahora puedes hacerte con ella con descuento del 25% en Amazon.

Lo mejor de la batidora Philips Serie 5000

Motor ProBlend Plus de 1200 W : licuado sin esfuerzo incluso con fruta congelada y frutos secos.

: licuado sin esfuerzo incluso con fruta congelada y frutos secos. Cuchillas ProBlend Plus : trituran de forma uniforme para batidos aterciopelados sin necesidad de añadir agua.

: trituran de forma uniforme para batidos aterciopelados sin necesidad de añadir agua. 3 velocidades + función Pulse : control total sobre la textura de cada receta.

: control total sobre la textura de cada receta. Vaso portátil incluido : mezcla y lleva tu batido en el mismo recipiente.

: mezcla y lleva tu batido en el mismo recipiente. Gran jarra de cristal de 2 litros (1,5 litros útiles): perfecta para preparar para varias personas.

(1,5 litros útiles): perfecta para preparar para varias personas. Piezas aptas para lavavajillas y cuchillas desmontables: limpieza fácil y rápida.

Comprar en Amazon por 89,99€

¿Por qué elegir este modelo?

No todas las batidoras están preparadas para trabajar con ingredientes congelados sin quedarse cortas. Aquí, la combinación de potencia, cuchillas afiladas y jarra de cristal resistente permite preparar desde smoothies hasta cremas suaves para toda la familia. Y a diferencia de otros modelos que requieren varias tandas, esta jarra de gran capacidad lo hace todo en una sola.

Para quién es ideal

Perfecta para quienes preparan batidos casi a diario, para familias que buscan rapidez y comodidad, o para aficionados a las recetas saludables que usan ingredientes congelados y secos sin querer perder tiempo triturando varias veces. Actualmente está disponible en Amazon con envío rápido y oferta puntual del 25% que vale la pena aprovechar.

La batidora Philips Serie 5000 combina potencia, capacidad y comodidad en un diseño duradero. Si lo que quieres es ahorrar tiempo en la cocina y conseguir resultados consistentes cada vez, es un acierto. ¿Vas a dejarlo pasar?

