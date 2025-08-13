Samsung Galaxy Z Flip5 5G: el tope de gama plegable que une diseño icónico y potencia ahora con descuentazo

El smartphone Samsung Galaxy Z Flip 5 5G es de esos móviles que no pasan desapercibidos. No sólo porque su diseño plegable sea un imán para las miradas, sino porque cada detalle está pensado para que aproveches tu tiempo al máximo. Con su pantalla exterior ampliada de 3,4 pulgadas puedes responder mensajes, revisar notificaciones o abrir apps sin desplegarlo, y su procesador Snapdragon 8 Gen 2 asegura que todo vaya rápido y fluido, incluso con las tareas más exigentes.

Además, viene cargado de funciones que hacen tu día más fácil: desde editar fotos con inteligencia artificial en segundos hasta traducir en tiempo real lo que escuchas en una llamada. Y con una batería que aguanta hasta 57 horas de audio o 20 de vídeo, puedes olvidarte de vivir pegado al cargador. Pero lo mejor es que ahora mismo lo puedes encontrar en AliExpress con un 32% de descuento.

Lo mejor del Samsung Galaxy Z Flip5 5G

Pantalla exterior ampliada : sus 3,4" permiten consultar notificaciones, responder mensajes o usar apps sin abrir el móvil.

: sus 3,4" permiten consultar notificaciones, responder mensajes o usar apps sin abrir el móvil. Procesador Snapdragon 8 Gen 2: gráficos fluidos, IA más rápida y mayor eficiencia energética.

gráficos fluidos, IA más rápida y mayor eficiencia energética. Modo Flex renovado : controles más intuitivos y una experiencia interactiva mejorada.

: controles más intuitivos y una experiencia interactiva mejorada. Cámara optimizada para selfies : usa tu Galaxy Watch6 como disparador o aprovecha la ventana Flex para encuadrar mejor.

: usa tu Galaxy Watch6 como disparador o aprovecha la ventana Flex para encuadrar mejor. Batería de 3700 mAh: hasta 57 horas de audio y 20 horas de vídeo con una sola carga.

¿Por qué elegir este modelo?

El Galaxy Z Flip5 no es solo cuestión de diseño. Su bisagra Flex rediseñada lo hace más compacto y resistente, mientras que su potencia lo sitúa al nivel de los mejores smartphones actuales. Además, la personalización de la pantalla exterior permite reflejar tu estilo sin siquiera abrirlo.

Para quién es ideal

Perfecto para quien busca un teléfono versátil que ahorre espacio, potencie la productividad con IA y ofrezca un extra de originalidad en su diseño. Si te gusta viajar ligero o simplemente quieres algo diferente sin perder prestaciones, este modelo encaja. Actualmente está disponible en AliExpress con un 32% de descuento. Una oportunidad para llevarte un plegable de gama alta por un precio muy atractivo.

El Samsung Galaxy Z Flip5 5G combina lo que se espera de un smartphone premium (potencia, batería y buena cámara) con ese plus de diseño que hace que usarlo sea una experiencia distinta.

